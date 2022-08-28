В Україні перевиконали план із податків: нардеп розповів, скільки зібрали за 5 місяців війни — Finance.ua
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В Україні перевиконали план із податків: нардеп розповів, скільки зібрали за 5 місяців війни

Казна та Політика
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В Україні перевиконали план із податків: нардеп розповів, скільки зібрали за 5 місяців війни
В Україні перевиконали план із податків: нардеп розповів, скільки зібрали за 5 місяців війни
З березня до липня Державна податкова служба України зібрала 323,7 млрд грн. Це 102,1% від мирного плану надходжень, складеного без урахування війни. Тобто, формально за п’ять місяців війни план з податків вдалося навіть перевиконати.
Про це у своєму Telegram розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Втім, він визнав: на даних про податки позначились курс гривні, інфляція та логістика експорту.
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«Правильно буде зазначити, що десь працює зараз 70-75% від економіки. Але факт у грошах залишається саме таким», — підкреслив нардеп.
При цьому він наголосив: з митницею справи гірші. Там «було 20-25%» від плану. Причини:
  • пільги на імпорт;
  • заблоковані порти;
  • фактична втрата частини митниць через бойові дії;
  • «неефективна робота».
Раніше ж Железняк повідомив, що про анонсоване заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків у більшості міністерств не знають. Зокрема, за його словами, Мінсоцполітики та Мінфін у розробці реформи участі не брали. Крім того, така новація не передбачена при розробці проекту бюджету на 2023 рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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