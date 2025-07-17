Уряд визначив чіткий та прозорий підхід до виплат за судовими рішеннями для всіх пенсіонерів — Finance.ua
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Уряд визначив чіткий та прозорий підхід до виплат за судовими рішеннями для всіх пенсіонерів

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів України затвердив порядок, який встановлює, як саме з бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) здійснюватимуться виплати пенсій та доплат, призначених за рішеннями судів.
В Україні накопичилась системна проблема з виконанням судових рішень щодо пенсій. За останні п’ять років кількість таких рішень зросла у понад 26 разів — до 758 тисяч рішень. Загальна сума боргу наразі майже 85 млрд грн. При цьому до сьогодні не існувало єдиного підходу, за яким держава здійснює виплати за рішеннями судів.
Зокрема, поточні виплати за рішеннями судів здійснювались одразу, а нараховані суми за минулі періоди ставились у чергу. Через це станом на сьогодні держава виплатила лише за тими рішеннями, які набрали чинності у період до 20 листопада 2020 року, що викликає невдоволення громадян і зауваження з боку міжнародних партнерів, зокрема, Європейського суду з прав людини та Ради Європи.
Щоб упорядкувати ситуацію та забезпечити єдині, справедливі й зрозумілі для всіх правила поведінки, в умовах обмеженого фінансового ресурсу, Уряд ухвалив постанову, яка встановлює єдиний порядок всіх виплат на виконання судових рішень — як ретроспективних (за минулі періоди), так і поточних.
Вперше в бюджеті ПФУ видатки на судові рішення будуть виокремлені, залежно від джерела фінансування пенсій: виплати, які мають здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, оскільки стосуються пенсій, які виплачуються саме за рахунок коштів держбюджету, та виплати, джерелом погашення яких є страхові пенсійні внески.
При цьому запроваджується єдиний підхід до того, як здійснюватимуться поточні виплати перерахованих на виконання судових рішень пенсій, так і донарахованих за рішеннями судів сум за попередні періоди (т. зв. ретроспективні судові рішення). Виплати громадянам здійснюватимуться щомісяця пропорційно до коштів, визначених в бюджеті Пенсійного
За матеріалами:
Finance.ua
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