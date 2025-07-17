86% підприємств не планують змін у виробництві у найближчі 2 роки (інфографіка) — Finance.ua
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86% підприємств не планують змін у виробництві у найближчі 2 роки (інфографіка)

Казна та Політика
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86% підприємств не планують змін у виробництві у найближчі 2 роки (інфографіка)
86% підприємств не планують змін у виробництві у найближчі 2 роки (інфографіка)
У червні Індекс відновлення ділової активності незначним чином погіршився з 0,13 до 0,09.
Про це свідчать результати 38-го щомісячного опитування, яке провів Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).
Водночас рівень невизначеності для підприємців суттєво підвищився. У перспективі 6 місяців частка тих, хто не розумів, яким буде загальноекономічне середовище в Україні, зросла з 16,5% до 24,5%. Невизначеність щодо фінансово-економічного стану на власному підприємстві збільшилась з 15,2% до 20,7%.
86% підприємств не планують змін у виробництві у найближчі 2 роки (інфографіка)
«Крім цього, частка тих, хто не зміг спрогнозувати стан бізнесу через два роки, зросла з 28,7% до 37,4%, - зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків. — На це впливають геополітична нестабільність та збільшення обстрілів цивільної інфраструктури».
86% підприємств не планують змін у виробництві у найближчі 2 роки (інфографіка)
Водночас частка підприємців, які не очікують суттєвих змін саме у виробництві упродовж наступних двох років, досягла максимуму з жовтня 2022 року — 85,6% опитаних планує залишатися на поточному рівні виробництва.
86% підприємств не планують змін у виробництві у найближчі 2 роки (інфографіка)
Нині 62% підприємств працюють на повну або майже повну потужність. Частка тих, хто працює на 50−74%, зросла до 19%.
Частка підприємств, які у червні наростили виробництво, зросла (з 19,5% до 22,6%), а тих, хто скоротив виробництво, впала (з 13,5% до 11,6%). При цьому частка підприємств, які планують розширення виробництва впродовж 3−4 місяці, несуттєво знизилась (з 39,9% до 37,8%).
Також спостерігається тенденція на скорочення середньої тривалості портфелю нових замовлень — у червні вона склала вже 4,7 місяці. Пік був у серпні 2024 року, а з осені середня тривалість скорочується. Найдовші замовлення мають деревообробна, хімічна та харчова промисловості — 5−5,5 місяців, а найменші — у виробництві будівельних матеріалів — 3,2″, — сказала Оксана Кузяків.
86% підприємств не планують змін у виробництві у найближчі 2 роки (інфографіка)
За матеріалами:
Finance.ua
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