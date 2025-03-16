Українці віддали на утилізацію рекордну кількість транспортних засобів у 2024 році — Finance.ua
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Українці віддали на утилізацію рекордну кількість транспортних засобів у 2024 році

Технології&Авто
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Українці віддали на утилізацію рекордну кількість транспортних засобів у 2024 році
Українці віддали на утилізацію рекордну кількість транспортних засобів у 2024 році, Фото: freepik
Упродовж 2024 року українці вибракували 33 500 транспортних засобів, що є рекордним показником в Україні. У 2023 році списали 20 700 авто, у 2022-му — 12 800.
Про це повідомляє пресслужба Інституту досліджень авторинку.

Причини утилізації транспортних засобів

Найбільше утилізували легкових автомобілів — 24 885 од., вантажних — 5568 та автобусів — 953. До п’ятірки лідерів також увійшли мотоцикли — 909 од. та причепи — 525.
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У пресслужбі зазначили, що внаслідок зміни правил мобілізації транспорту в приватних власників (за наявності більше одного зареєстрованого авто на людину — одне можуть вилучити на оборонні потреби), автовласники почали шукати документи на закинуті машини та знімати їх з обліку, аби не мати на собі забагато зареєстрованих авто.
Водночас чимало автівок вибракували після пошкоджень унаслідок ворожих ударів. Стандартними причинами вибракування авто є старіння машини та серйозне пошкодження в ДТП.

Де в Україні утилізували найбільше автівок

За даними пресслужби, найбільше заяв на утилізацію подали в Київській області — 2884.
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Друге місце посіла столиця з 2707 списаними транспортними засобами, а третє — Дніпропетровська область із 2537 вибракуваними машинами.

Популярні моделі серед списаних авто

Перше місце в рейтингу списаних моделей очолює «копійка» — ВАЗ 2101, виробництво якої почалося ще 1970 року, а середній вік екземплярів, що ще досі на ходу, становить 45 років. За минулий рік авто цієї моделі вибракували 1666 разів.
Друге місце посіла «шістка» ВАЗ 2106 із підсумком 1645 авто, третє — ВАЗ моделі 2107 — 1278 од.
У Інституті досліджень авторинку наголосили, що середній вік вибракуваних легковиків становить 30 років, вантажівок — 29.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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