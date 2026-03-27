Українці стали менше їздити (Держстат)

Українці почали їздити менше, також зменшились вантажні перевезення. За січень-лютий 2026 р. пасажирським транспортом скористалися 298,9 млн осіб. Це менше на 11,7% відносно січня-лютого 2025 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Інфографіка Держстату<

Найбільше перевезень здійснено:

155,5 млн — автомобільним транспортом.

135,5 млн пасажирів — міським електротранспортом.

Вантажні перевезення

У січні-лютому 2026 року перевезено 48,5 млн тонн вантажів, що на 6,4% менше, ніж у січні-лютому 2025 р.

Основні обсяги вантажів перевезено:

21,6 млн тонн — залізничним транспортом.

20,2 млн тонн — автомобільним.

134 млн євро.

Ця угода також дозволяє покращити з’єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів.

наростити до 150 тис. кв. м. Раніше писали , які дороги в Україні ремонтують в першу чергу. Наразі темпи дорожніх робіт щоденно збільшуються: зараз — до 60 тис. кв. м на добу, до кінця березня планується

