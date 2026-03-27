Українці стали менше їздити (Держстат)
Українці почали їздити менше, також зменшились вантажні перевезення. За січень-лютий 2026 р. пасажирським транспортом скористалися 298,9 млн осіб. Це менше на 11,7% відносно січня-лютого 2025 року.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Найбільше перевезень здійснено:
- 155,5 млн — автомобільним транспортом.
- 135,5 млн пасажирів — міським електротранспортом.
Вантажні перевезення
У січні-лютому 2026 року перевезено 48,5 млн тонн вантажів, що на 6,4% менше, ніж у січні-лютому 2025 р.
Основні обсяги вантажів перевезено:
- 21,6 млн тонн — залізничним транспортом.
- 20,2 млн тонн — автомобільним.
Раніше Finance. uа Верховна Рада підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожньої інфраструктури. Йдеться про залучення 230 млн євро в межах ініціативи ЄС «Шляхи солідарності». Перший транш — 134 млн євро.
Ця угода також дозволяє покращити з’єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів.
Раніше писали, які дороги в Україні ремонтують в першу чергу. Наразі темпи дорожніх робіт щоденно збільшуються: зараз — до 60 тис. кв. м на добу, до кінця березня планується наростити до 150 тис. кв. м.
