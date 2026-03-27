0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Українці стали менше їздити (Держстат)

Казна та Політика
485
Українці стали менше їздити (Держстат)
Українці стали менше їздити (Держстат)
Українці почали їздити менше, також зменшились вантажні перевезення. За січень-лютий 2026 р. пасажирським транспортом скористалися 298,9 млн осіб. Це менше на 11,7% відносно січня-лютого 2025 року.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Українці стали менше їздити (Держстат)
Інфографіка Держстату<
Найбільше перевезень здійснено:
  • 155,5 млн — автомобільним транспортом.
  • 135,5 млн пасажирів — міським електротранспортом.
Вантажні перевезення
У січні-лютому 2026 року перевезено 48,5 млн тонн вантажів, що на 6,4% менше, ніж у січні-лютому 2025 р.
Основні обсяги вантажів перевезено:
  • 21,6 млн тонн — залізничним транспортом.
  • 20,2 млн тонн — автомобільним.
<i>Інфографіка Держстату</i>
Інфографіка Держстату
Раніше Finance. uа Верховна Рада підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожньої інфраструктури. Йдеться про залучення 230 млн євро в межах ініціативи ЄС «Шляхи солідарності». Перший транш — 134 млн євро.
Ця угода також дозволяє покращити з’єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів.
Раніше писали, які дороги в Україні ремонтують в першу чергу. Наразі темпи дорожніх робіт щоденно збільшуються: зараз — до 60 тис. кв. м на добу, до кінця березня планується наростити до 150 тис. кв. м.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Держстат
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems