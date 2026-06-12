Держава спрямовує 67,8 млрд грн на реалізацію стійкості регіонів Сьогодні 15:23 — Казна та Політика

Держава спрямовує 67,8 млрд грн на реалізацію стійкості регіонів

Держава спрямує 67,8 млрд грн на реалізацію Планів стійкості регіонів завдяки змінам до державного бюджету, які підтримала Верховна Рада. Ще 9,6 млрд грн на ці потреби забезпечили місцеві бюджети.

Про повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За підсумками десятого засідання Координаційного центру доручили головам ОВА підготувати покрокові плани реалізації проєктів та чіткі графіки їх фінансування.

Перший цикл заслуховування регіонів щодо виконання Планів стійкості завершено.

Найкращі результати

Демонструють Рівненська, Житомирська та Черкаська області.

Розширили підтримку для людей і бізнесу в межах підготовки до зими. Для великого і середнього бізнесу діє програма підтримки проєктів розподіленої генерації під 10% річних до 25 млн євро.

Для малих і середніх підприємств доступні кредити до 250 млн грн по програмі 5−7-9, її параметри специфікували так, щоб стимулювати нову генерацію в енергодефіцитних регіонах.

Також підприємці можуть взяти до 10 млн грн під 0% на генератори і газові установки.

«Запускаємо нові конкурси на будівництво 1505 МВт генеруючих потужностей. Продовжуємо програму СвітлоДім. Підтримку вже отримали понад 2 тисячі будинків. До кінця року плануємо охопити 3,6 тисячі багатоквартирних будинків», — пише Юлія Свириденко.

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