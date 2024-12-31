Українці стали більше купувати автівок порівняно з минулим роком — Finance.ua

Українці стали більше купувати автівок порівняно з минулим роком Сьогодні 08:11 — Особисті фінанси

Українці стали більше купувати автівок порівняно з минулим роком

В Україні збільшився попит на користування та купівлю автомобілів. За 11 місяців 2024 року сервісні центри МВС здійснили 2 230 000 реєстраційних операцій з транспортними засобами. А це на 278,5 тисяч більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Це реєстрація нових автівок, мотоциклів, вантажівок чи ввезених з-за кордону, а також перереєстрація з одного власника на іншого, лізинг, або відновлення втраченого чи пошкодженого свідоцтва про реєстрацію тощо», — уточнили в сервісному центрі.

Так, упродовж цього року на території України зареєстровано 134 949 нових транспортних засобів, що були придбані в автосалонах. Порівняно з минулим роком — на 6 532 більше. Також було зареєстровано 248 908 вживаних, які ввезені з-за кордону, що на 2 026 більше, ніж торік.

Читайте також З 1 січня 2025 року зміняться правила ввезення автомобілів в Україну

«Перереєстрація транспортного засобу за договором купівлі-продажу є однією із популярних послуг на сьогодні. Продати автівку можливо у будь-якому зручному сервісному центрі МВС», — сказано в повідомленні.

Продавець та покупець мають підготувати пакет документів:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або посвідку на тимчасове чи постійне проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у продавця).

Зазначається, що якщо одна зі сторін не має можливості особисто приїхати до сервісного центру МВС, вона може надати нотаріально оформлену довіреність іншій особі, яка представлятиме її інтереси у сервісному центрі МВС.

Читайте також НБУ запровадив електронні підписи в автоцивілці

«Наразі експертне дослідження транспортного засобу здебільшого не є обов’язковим і здійснюється тільки за бажанням. Однак при першій реєстрації вживаного автомобіля, який ввезений з-за кордону, обов’язково здійснюється дослідження транспортного засобу Експертною службою МВС», — нагадали у сервісному центрі МВС.

Також оформити договір купівлі-продажу можливо онлайн у застосунку Дія. Покупець та продавець можуть на відстані підтвердити угоду Дія. Підписом та за бажанням обрати нові номерні знаки. Номери та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу надсилається у зручне відділення Укрпошти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.