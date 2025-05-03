Українці сплатили понад 2,5 млрд грн податку на нерухомість — Finance.ua

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Українці сплатили понад 2,5 млрд грн податку на нерухомість

Казна та Політика
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Українці сплатили понад 2,5 млрд грн податку на нерухомість
Українці сплатили понад 2,5 млрд грн податку на нерухомість
За січень — березень 2025 року платники сплатили 2,56 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за «зайві» метри власної нерухомості.
Про це повідомили у Державній податковій службі.
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Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 17,7%, або майже на 0,4 млрд гривень.

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У І кварталі 2024 року місцеві бюджети отримали 2,17 млрд гривень.
Найбільші за сплатою податку:
  • Київ — 515,6 млн грн,
  • Київська — 261,4 млн грн,
  • Львівська — 252,1 млн грн,
  • Одеська області — 243 млн гривень.

Хто повинен сплачувати за «зайві» метри

У Податковій нагадують, податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники квартир площею понад 60 кв. м; будинків площею понад 120 кв. м; інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.
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У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік.
У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку, громадяни можуть звернутися до Центрів обслуговування платників та провести звірку.
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За матеріалами:
Finance.ua
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