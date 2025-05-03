Українці сплатили понад 2,5 млрд грн податку на нерухомість — Finance.ua

Українці сплатили понад 2,5 млрд грн податку на нерухомість Сьогодні 09:18 — Казна та Політика

Українці сплатили понад 2,5 млрд грн податку на нерухомість

За січень — березень 2025 року платники сплатили 2,56 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за «зайві» метри власної нерухомості.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Читайте також У Франції розглядають постійний податок на найвищі доходи

Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 17,7%, або майже на 0,4 млрд гривень.

У І кварталі 2024 року місцеві бюджети отримали 2,17 млрд гривень.

Найбільші за сплатою податку:

Київ — 515,6 млн грн,

Київська — 261,4 млн грн,

Львівська — 252,1 млн грн,

Одеська області — 243 млн гривень.

Хто повинен сплачувати за «зайві» метри

У Податковій нагадують, податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники квартир площею понад 60 кв. м; будинків площею понад 120 кв. м; інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

Читайте також Податок на дохід з оренди житла: скільки доведеться заплатити в США

У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік.

У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку, громадяни можуть звернутися до Центрів обслуговування платників та провести звірку.

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміє бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.