Українці сплатили 14,4 млн грн добровільних внесків на пенсійне страхування — Finance.ua

Українці сплатили 14,4 млн грн добровільних внесків на пенсійне страхування Сьогодні 20:48 — Особисті фінанси

Українці сплатили 14,4 млн грн добровільних внесків на пенсійне страхування

З моменту запуску на порталі Пенсійного фонду сервісу добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування надійшло 14,4 млн грн добровільних внесків.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ у Фейсбуці.

Станом на 22 грудня 2023 року у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснено 7 166 добровільних платежів на загальну суму 14,4 млн грн.

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Переважна більшість добровільних внесків, а саме 84%, були зроблені для набуття власного страхового стажу.

Ще 16% платників здійснили переказ коштів на користь інших осіб.

Нагадаємо, уряд затвердив розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету 235 місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування за ІV квартал 2023 року у розмірі понад 1,3 млрд грн.

Переїзд в іншу країну для виходу на пенсію вимагає ретельного вивчення та планування з урахуванням соціального забезпечення, охорони здоров’я та фінансів. Три країни домінують у Глобальному індексі Інституту Mercer CFA з 2021 року. Ісландія (середній бал 84,6), Нідерланди (середній бал 84,4) та Данія (середній бал 81,8). Ці країни вважаються володарями кращих пенсійних систем за останні три роки.

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