Українці повертають гроші на депозити - НБУ — Finance.ua

Українці повертають гроші на депозити - НБУ

Українці повертають гроші на депозити - НБУ

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Національний банк спостерігає тенденцію до зростання обсягу коштів клієнтів у банках.

Про це повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко у Фейсбуці

«З першого дня війни ми уважно відслідковуємо динаміку фондування. І за понад 80 днів повномасштабного вторгнення бачимо, що тренд на зростання обсягу коштів клієнтів у банках зберігається. Це чіткий індикатор довіри українців до банківської системи та запорука збереження високої ліквідності, навіть попри воєнні ризики. Наведу найсвіжіші оперативні дані на підтвердження: станом на 16 травня маємо загалом плюс 90 млрд грн в еквіваленті за коштами юридичних та фізичних осіб в усіх валютах за фіксованим курсом порівняно з першим днем війни 24 лютого», — йдеться у повідомленні.

За словами Шевченка, через потужний інформаційний тиск напередодні війни спостерігався певний відплив коштів населення, проте уже в березні-квітні він був компенсований зростанням депозитів.

Який вид депозитів зараз обирають вкладники

«Не стала несподіванкою зміна структури фондування: зростання частки коштів на вимогу й скорочення частки строкових депозитів. В умовах невизначеності люди менше звертають увагу на дохідність, більше — на стабільність роботи банків та доступність коштів. Отже, гривневі кошти населення від початку війни зросли майже на 24% до 528 млрд грн саме за рахунок коштів на вимогу (+50%). Такий тренд ми вже спостерігали під час коронакризи, коли рівень невизначеності зростав. Щодо коштів юридичних осіб: їх обсяг у березні дещо зменшився, переважно через подальші виплати бізнесом зарплат за одночасного зменшення надходжень. Проте вже у квітні вони зростали в усіх видах валют, найпомітніше у гривні: +7% за місяць. Загалом обсяг гривневих коштів юридичних осіб у банківській системі упродовж війни зріс майже на 5% до 533 млрд грн», — зауважив Шевченко.

Довідка Finance.ua:

початок повномасштабної війни змусив банки переглянути багато своїх програм. У зв’язку з втратою доходів (багато клієнтів зі зрозумілих причин вже не можуть погашати кредити) банки були змушені знизити відсоткові ставки за депозитами;

статистика Нацбанку свідчить, що середньозважена ставка за строковими депозитами у гривні досягла історично найнижчого рівня — 6,9%. UIRD — це індекс депозитів на 12 місяців, має також дуже низький показник — 7,65%;

12 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує гарантію повернення банківських вкладів у разі виведення банку з ринку впродовж дії воєнного стану та трьох місяців після з дня його припинення чи скасування;

законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань ФГВФО перед Міністерством фінансів України, а також підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тисяч гривень через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

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