Депозити під час війни: які відсотки обіцяють банки своїм клієнтам — Finance.ua

Депозити під час війни: які відсотки обіцяють банки своїм клієнтам

Депозити під час війни: які відсотки обіцяють банки своїм клієнтам, freepik.com

Наразі українці зберігають гроші в банках на карткових та поточних рахунках, а також депозитах — як у національній, так і в іноземних валютах. Початок повномасштабної війни змусив банки переглянути багато своїх програм. У зв’язку з втратою доходів (багато клієнтів зі зрозумілих причин вже не можуть погашати кредити) банки були змушені знизити відсоткові ставки за депозитами.

Так, банки пропонують клієнтам покласти гроші на терміновий депозит. Розрізняють два типи термінових депозитів:

розривні — ті, які можна розірвати протягом терміну дії договору із втратою нарахованих відсотків;

нерозривні — за цим достроково повернути гроші не вдасться.

ПриватБанк

У найбільшому банку країни максимум, що отримають клієнти — це 6% річних на нерозривний депозит у гривні терміном від 10 до 12 місяців. Якщо відкрити депозит на той же термін з можливістю дострокового розірвання, відсоткова ставка зменшиться до 4,5%.

На термін 6-9 місяців банк дає 5,5% річних, а на 3 місяці — лише 4,5%.

monobank

monobank на початку війни знизив процентні ставки. Якщо на початку року можна було оформити депозити на 15-18 місяців під 11,5-12% річних, то зараз клієнтам пропонують максимум 6% річних терміном на 18-24 місяці. А на термін 3 місяці в monobank дадуть навіть менше, ніж у ПриватБанку — лише 3,5% річних.

Укргазбанк

Ще один державний банк пропонує трохи вищі відсотки за депозитом із виплатою наприкінці терміну та без розірвання. При цьому різниця у процентних ставках для різних термінів — несуттєва:

на строк від 6 до 12 місяців — 6,25%;

на строк від 12 до 18 місяців — 6,75%

на строк від 18 до 24 місяців — 7,25%.

Для депозитів з помісячною виплатою, з можливістю розірвання процентні ставки, як і в інших банках, будуть нижчими.

Sportbank

Мобільний банк, який нещодавно перейшов «під крило» Таскомбанку, пропонує набагато цікавіші відсоткові ставки:

1 місяць — 8% річних;

3 місяці — 9% річних;

6 місяців — 9,5% річних;

9 та 12 місяців — 10% річних.

Акордбанк

У цьому банку з’явився дуже яскравий депозит з назвою «Російський Військовий Корабель, Іди Нах@й»:

3 місяці — 8,5% річних;

6 місяців — 9% річних;

12 місяців — 9,5% річних.

Є варіанти з капіталізацією та щомісячною виплатою відсотків.

«Варто пам’ятати, що при виплаті відсотків за депозитом із них утримуються прибутковий податок (18% від суми виплачених відсотків) та військовий збір (1,5%). Тому реальний дохід буде значно скромнішим, ніж озвучені цифри», — сказано в матеріалі.

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