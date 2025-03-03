Українці назвали пріоритети для громадськості (інфографіка) — Finance.ua
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Українці назвали пріоритети для громадськості (інфографіка)

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Українці назвали пріоритети для громадськості (інфографіка)
Українці назвали пріоритети для громадськості (інфографіка)
60% українців вважають, що пріоритетом для громадськості має бути сприяння Силам оборони та відсічі російській агресії.
26% респондентів аважають, що пріоритетом має бути боротьба з хибними діями влади
Про це повідомляється в опитуванні КМІС.
Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою.
Українці назвали пріоритети для громадськості (інфографіка)
«Враховуючи тиск на Україну за останній період, зараз має місце процес єднання і, скоріше за все, фокус на підтримці Сил оборони був би зараз вищий», — йдеться в повідомленні.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 4−9 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
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Нагадаємо, за перші місяці 2025 українці задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік.
У 2024 році три найбільші благодійні фонди України зібрали понад 24 млрд грн. Це на 28% більше, ніж у 2023 році. 73% усіх донатів зібрала платформа United24. Про це свідчать дані Опендатабот.
За січень та 11 днів лютого 2025 року на спеціальний рахунок, який Національний банк відкрив у перші дні великої війни для збору коштів на потреби Сил Оборони, надійшло 15 млрд грн (в еквіваленті національної валюти).
За матеріалами:
Finance.ua
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