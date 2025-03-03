Українці назвали пріоритети для громадськості (інфографіка) — Finance.ua

Українці назвали пріоритети для громадськості (інфографіка) Сьогодні 21:00

Українці назвали пріоритети для громадськості (інфографіка)

60% українців вважають, що пріоритетом для громадськості має бути сприяння Силам оборони та відсічі російській агресії.

26% респондентів аважають, що пріоритетом має бути боротьба з хибними діями влади

Про це повідомляється в опитуванні КМІС.

Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою.

«Враховуючи тиск на Україну за останній період, зараз має місце процес єднання і, скоріше за все, фокус на підтримці Сил оборони був би зараз вищий», — йдеться в повідомленні.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 4−9 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за перші місяці 2025 українці задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік.

У 2024 році три найбільші благодійні фонди України зібрали понад 24 млрд грн. Це на 28% більше, ніж у 2023 році. 73% усіх донатів зібрала платформа United24. Про це свідчать дані Опендатабот.

За січень та 11 днів лютого 2025 року на спеціальний рахунок, який Національний банк відкрив у перші дні великої війни для збору коштів на потреби Сил Оборони, надійшло 15 млрд грн (в еквіваленті національної валюти).

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