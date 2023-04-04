Українці на Кіпрі можуть отримати 340 євро допомоги — Finance.ua

Українці на Кіпрі можуть отримати 340 євро допомоги Сьогодні 08:35 — Особисті фінанси

Українці на Кіпрі можуть отримати 340 євро допомоги

Біженці з України, які тимчасово перебувають на території Кіпру мають право на отримання грошової допомоги у розмірі 340 євро.

Про це пише Visit Ukraine Today.

Хто може претендувати на грошову допомогу?

Одноразову виплату отримають громадяни України, що належать до однієї з двох категорій:

українці, які приїхали до Кіпру протягом трьох місяців до початку повномасштабної війни з туристичною метою;

українці, які прибули до країни після 24 лютого 2024 року.

Для того, щоб підтвердити дату свого прибуття, громадяни повинні надати паспорт з відміткою прибуття в аеропорт чи порт або копію дозволу на тимчасове проживання (у разі наявності).

Документи однакові для українців, що належать до обох категорій.

Що робити, якщо я не належу до жодної категорії?

Ті громадяни України, які не належать до вищезазначених критерій, також можуть отримати виплату.

Для цього необхідно подати заяву й чекати повідомлення щодо необхідності відвідати Департамент з питань населення та імміграції, де видають посвідки на проживання.

Як податися на отримання грошової допомоги на Кіпрі?

Потрібно заповнити анкету — завантажуйте зразок за посиланням

Яка сума виплати?

Держава надає одноразово 340 євро. Цю суму виплатять двома частинами з різницею в 15 днів. Подавши заявку до служби соціального захисту (SWS), заявник може отримати першу виплату в той же день.

Через 15 днів потрібно повторно звернутися до SWS з документом, що підтверджує отримання першої частини, — установа виплатить другу половину фінансової допомоги.

Довідка Finance.ua:

влада Кіпру продовжила право на тимчасовий захист українців ще на рік — до 4 березня 2024 року;

Кіпр є однією з найпривабливіших країн Європи для експатів, адже тут досить висока якість життя за відносно помірні кошти. Згідно зі статистикою, кожен п’ятий житель Кіпру — іноземець.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.