Українці на Кіпрі можуть отримати 340 євро допомоги — Finance.ua
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Українці на Кіпрі можуть отримати 340 євро допомоги

Особисті фінанси
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Українці на Кіпрі можуть отримати 340 євро допомоги
Українці на Кіпрі можуть отримати 340 євро допомоги
Біженці з України, які тимчасово перебувають на території Кіпру мають право на отримання грошової допомоги у розмірі 340 євро.
Про це пише Visit Ukraine Today.

Хто може претендувати на грошову допомогу?

Одноразову виплату отримають громадяни України, що належать до однієї з двох категорій:
  • українці, які приїхали до Кіпру протягом трьох місяців до початку повномасштабної війни з туристичною метою;
  • українці, які прибули до країни після 24 лютого 2024 року.
Для того, щоб підтвердити дату свого прибуття, громадяни повинні надати паспорт з відміткою прибуття в аеропорт чи порт або копію дозволу на тимчасове проживання (у разі наявності).
Документи однакові для українців, що належать до обох категорій.

Що робити, якщо я не належу до жодної категорії?

Ті громадяни України, які не належать до вищезазначених критерій, також можуть отримати виплату.
Для цього необхідно подати заяву й чекати повідомлення щодо необхідності відвідати Департамент з питань населення та імміграції, де видають посвідки на проживання.

Як податися на отримання грошової допомоги на Кіпрі?

Потрібно заповнити анкету — завантажуйте зразок за посиланням.

Яка сума виплати?

Держава надає одноразово 340 євро. Цю суму виплатять двома частинами з різницею в 15 днів. Подавши заявку до служби соціального захисту (SWS), заявник може отримати першу виплату в той же день.
Через 15 днів потрібно повторно звернутися до SWS з документом, що підтверджує отримання першої частини, — установа виплатить другу половину фінансової допомоги.

Довідка Finance.ua:

  • влада Кіпру продовжила право на тимчасовий захист українців ще на рік — до 4 березня 2024 року;
  • Кіпр є однією з найпривабливіших країн Європи для експатів, адже тут досить висока якість життя за відносно помірні кошти. Згідно зі статистикою, кожен п’ятий житель Кіпру — іноземець.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
visitukraine.today
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