Кіпр продовжив тимчасовий захист для українців — Finance.ua
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Кіпр продовжив тимчасовий захист для українців

Світ
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Кіпр продовжив тимчасовий захист для українців
Кіпр продовжив тимчасовий захист для українців
Громадяни України, які перебувають під захистом Кіпру, отримали продовження свого статусу на один рік.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ країни.
Так, право на тимчасовий захист для громадян України, які вже набули такого статусу на Кіпрі, автоматично продовжили до 4 березня 2024 року.
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«Водночас тим громадянам України, які збираються вперше набути такого статусу, необхідно буде подати відповідний запит імміграційній владі», — пояснили у відомстві.
Українцям, які вже користуються тимчасовим захистом, не потрібно подавати нову заяву до служби надання притулку або клопотати про видачу нової посвідки на проживання з біометричними даними.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Корреспондент.net
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