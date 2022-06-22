Українці можуть отримати ще до 30 тис. євро допомоги: куди подати заяву — Finance.ua

Українці можуть отримати ще до 30 тис. євро допомоги: куди подати заяву

Вчора 18:00 — Кримінал

Для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту, коли ви постраждали від російської агресії, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

Як подати заяву?

Заповніть форму на сайті: https://espl.com.ua.

Завантажте документ на комп‘ютер, роздрукуйте, покладіть у конверт та наклейте на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично при заповненні заяви на сайті).

Надішліть заяву в одному з відділень Укрпошти (для відправника послуга безоплатна).

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

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Термін розгляду заяви може становити від одного року.

Виникли питання щодо допомоги та формування заяви.

Зверніться до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті.

Довідка Finance.ua:

В Україні запускають грантові програми «єРобота». Важливий акцент всіх цих програм — створення нових робочих місць та можливість онлайн оформлення заяви на отримання гранту. Всі ці програми об’єднали під загальною назвою «єРобота». Загалом на ці три програми держава виділить 16 млрд грн.

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