Українці можуть отримати ще до 30 тис. євро допомоги: куди подати заяву — Finance.ua
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Українці можуть отримати ще до 30 тис. євро допомоги: куди подати заяву

Вчора 18:00Кримінал
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Для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту, коли ви постраждали від російської агресії, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.
Як подати заяву?
  • Заповніть форму на сайті: https://espl.com.ua.
  • Завантажте документ на комп‘ютер, роздрукуйте, покладіть у конверт та наклейте на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично при заповненні заяви на сайті).
  • Надішліть заяву в одному з відділень Укрпошти (для відправника послуга безоплатна).
Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.
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Термін розгляду заяви може становити від одного року.
Виникли питання щодо допомоги та формування заяви.
Зверніться до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні запускають грантові програми «єРобота». Важливий акцент всіх цих програм — створення нових робочих місць та можливість онлайн оформлення заяви на отримання гранту. Всі ці програми об’єднали під загальною назвою «єРобота». Загалом на ці три програми держава виділить 16 млрд грн.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами: РБК-Україна
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