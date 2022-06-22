Українці можуть отримати ще до 30 тис. євро допомоги: куди подати заяву — Finance.ua

Термін розгляду заяви може становити від одного року.
Виникли питання щодо допомоги та формування заяви.
Зверніться до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті.
Довідка
Finance.ua:
В Україні запускають грантові програми «єРобота». Важливий акцент всіх цих програм — створення нових робочих місць та можливість онлайн оформлення заяви на отримання гранту. Всі ці програми об’єднали під загальною назвою «єРобота». Загалом на ці три програми держава виділить 16 млрд грн.