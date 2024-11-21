Українці можуть отримати 10,8 тис. грн в листопаді — умови Сьогодні 09:42 — Особисті фінанси

Українці можуть отримати 10,8 тис. грн в листопаді — умови

Українці можуть отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН у листопаді. Реєстрація для отримання виплати доступна в Рівненській та Черкаській областях.

Про це йдеться на порталі УВКБ ООН

Загальний розмір допомоги для одного члена родини становить 10 800 грн, що еквівалентно 3600 грн на особу протягом 3 місяців.

Хто має право на допомогу

Фінансову допомогу у Рівненській та Черкаській областях можуть отримати такі категорії осіб:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали протягом останніх 6 місяців;

українці, що повернулися до країни після вимушеного виїзду за кордон;

громадяни України, які повернулися до свого постійного місця проживання після тимчасового переміщення в інші регіони країни після 24 лютого 2022 року.

Крім того, для отримання фінансової підтримки особи повинні відповідати наступним критеріям вразливості:

сімʼя з одним із батьків, які мають одну або більше дітей віком до 18 років, або проживають разом з особами віком від 55 років;

сімʼя, очолювана самотньою особою похилого віку від 55 років або літньою особою з однією чи кількома дітьми до 18 років;

сімʼя, у складі якої є члени з особливими потребами, зокрема з важкими захворюваннями чи інвалідністю.

Особи, що відповідають критеріям вразливості, також повинні відповідати соціально-економічним вимогам та мати місячний дохід менш як 5400 грн на одну особу в родині.

Фінансова допомога розрахована для тих, хто не отримував підтримки від УВКБ ООН або інших благодійних організацій з урахуванням критеріїв вразливості.

Як отримати виплати

Для подання заявки на отримання допомоги потрібно мати оригінали документів кожного члена домогосподарства:

паспорт, ID-картка або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка заявника (представника сімʼї);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення або медична довідка в разі інвалідності чи хронічного захворювання (за наявності).

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Під час подачі заявки обов’язково повинні бути присутні всі члени домогосподарства. Якщо в домогосподарстві є маленькі діти віком до 2 років або маломобільні особи, реєстрація може бути проведена за умови наявності оригіналів документів та підтверджуючих документів про стан здоров’я або свідоцтва про народження.

Де подати заявку в листопаді

Мобільні бригади БФ «Право на захист» проводитимуть збір даних для надання грошової допомоги від УВКБ ООН у Рівненській та Черкаській областях за наступним графіком:

21 листопада, місто Костопіль (Рівненська область), вул. Сарненська, 15, з 11:00 до 16:00;

21 листопада, місто Канів (Черкаська область), вул. Захисників України, 3 (приміщення міської ради), з 10:00 до 14:00;

22 листопада, місто Звенигородка (Черкаська область), вул. Івана Сошенка, 47, з 10:00 до 14:00;

22 листопада, село Матусів (Черкаська область), вул. Кравченка, 7, з 10:00 до 14:00.

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