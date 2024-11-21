В ООН ухвалили план допомоги для України на 2025−2027 роки бюджетом $2,1 млрд — Finance.ua

В ООН ухвалили план допомоги для України на 2025−2027 роки бюджетом $2,1 млрд
Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025−2027 роки із загальним бюджетом $2,1 млрд.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, план передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку громадського населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України в постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки.
«Вдячні партнерам за послідовну підтримку України та українців під час повномасштабної війни з росією», — написав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше представниця Агентства ООН у справах біженців (УВКБ) Кароліна Ліндхольм Біллінг повідомляла, що ООН відчуває брак коштів для надання допомоги українцям, вимушеним покинути небезпечні регіони напередодні зими.
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