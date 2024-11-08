В ООН побоюються скорочення фінансування від США після перемоги Трампа на виборах — Finance.ua

В ООН побоюються скорочення фінансування від США після перемоги Трампа на виборах Сьогодні 19:07 — Казна та Політика

В ООН побоюються скорочення фінансування від США після перемоги Трампа на виборах

Організація Об’єднаних Націй з «тривогою» очікує на повернення Дональда Трампа на пост президента США і побоюється скорочення фінансування.

Про це пише Reuters

Під час першого терміну Трамп хотів урізати бюджет на миротворчі операції ООН та міжнародні організації, але цю пропозицію відхилив Конгрес. Він також регулярно критикував ООН, оголосив про плани залишити ВООЗ, вийшов із Ради ООН з прав людини, ЮНЕСКО та угоди щодо клімату. Джо Байден після приходу до влади скасував ці рішення.

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За словами одного високопоставленого азіатського дипломата, в ООН виникло почуття «дежавю та деякого занепокоєння» після того, як Трамп переміг на виборах у США.

Серед головних побоювань в ООН — можливе рішення США скоротити обсяг фінансування організації та вийти із ключових багатонаціональних інститутів та угод, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров’я та Паризьку угоду щодо клімату.

На першому місці все ж таки стоїть занепокоєння за фінансування, адже Вашингтон є найбільшим донором ООН (на другому місці Китай): на його частку припадає 22% основного бюджету та 27% бюджету миротворчих операцій.

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До моменту, коли Трамп залишив свою посаду в 2021 році, США мали близько 600 млн доларів боргу за основним бюджетом ООН і 2 млрд — за миротворчим. Адміністрація Джо Байдена наразі заборгувала 995 млн доларів за основним бюджетом ООН і 862 млн за бюджетом миротворчих операцій.

Перед виборами високопоставлений європейський дипломат заявив, що перемога Трампа стане «чудовою новиною для Китаю», нагадавши, що під час його першого терміну «китайський вплив в ООН значно зріс».

За словами дипломата, якщо Трамп знову скоротить фінансування ООН і вийде з міжнародних угод, це просто дасть Китаю можливість «представити себе прихильником номер один багатосторонності».

«Секретаріат ООН весь рік знав, що може зіткнутися з поверненням Трампа. За лаштунками велося планування того, як упоратися з можливими скороченнями бюджету США. Тож (генеральний секретар ООН Антоніу) Гутерріш та його команда не зовсім не готові, але вони знають, що наступний рік буде надзвичайно важким», — зазначив директор Міжнародної кризової групи ООН Річард Гоуен.

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