1,1 млрд жителів Землі живуть в умовах крайньої бідності — дані ООН Сьогодні 06:30 — Світ

1,1 млрд жителів Землі живуть в умовах крайньої бідності — дані ООН

В умовах крайньої бідності живе 1,1 млрд жителів планети.

Про це поінформувала служба новин ООН.

«Згідно з опублікованими даними, 1,1 млрд людей у світі живуть в умовах крайньої бідності, й майже половина з них — 455 млн осіб — перебувають у країнах, де тривають конфлікти чи панує нестабільність», — ідеться в повідомленні.

В ООН зазначили, що аналізували статистику за 10 років у 112 країнах, де проживає 6,3 млрд людей, а також провели додаткове опитування у 20 країнах.

«У країнах, які зараз у стані війни, у середньому 34,8% населення живуть в умовах бідності, тоді як у країнах, де немає конфлікту, лише 10,9% людей належать до бідних верств населення», — наголосили в організації.

У країнах, які зазнали конфлікту, понад 25% бідних людей не мають доступу до електрики, там фіксують високу дитячу смертність (8%), є проблеми із харчуванням (20,8%) і дитячою освітою (17,7%).

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Серед країн із високим рівнем бідності ООН назвала Афганістан, «де в неспокійний період із 2015-го до 2023 року кількість бідних людей зросла на 5,3 млн осіб».

«Більше ніж половина бідних людей — це діти віком до 18 років. У всьому світі 27,9% дітей живуть у бідності порівняно із 13,5% дорослих. 828 млн бідних людей не мають належних санітарних умов, у 886 млн осіб немає адекватного житла», — зазначили в ООН.

Знизити показники бідності вдалося в 76 країнах, і «лише дев’ять країн (Бенін, Камбоджа, Коморські Острови, Королівство Есватіні, Кенія, Мозамбік, Філіппіни, Танзанія і Тринідад і Тобаго) відчули значне зниження рівня «багатомірної бідності», пишуть в Організації Об’єднаних Націй.

Гордон За матеріалами:

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