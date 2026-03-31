Сьогодні 17:23 — Особисті фінанси
Українці масово залишають одну з найбагатших країн ЄС — причини

Українські біженці почали масово залишати Фінляндію — одну з найбільш економічно стабільних країн Євросоюзу. Приблизно 90 тисяч українців, які прибули до країни після початку повномасштабної війни, близько 40 тисяч уже виїхали.

Про це повідомило фінське видання Yle . Таким чином, Фінляндію залишила майже половина тих, хто шукав там тимчасовий захист.

Причини

Однією з ключових причин називають невизначеність щодо майбутнього. Уже наступного року завершується дія програми тимчасового захисту в ЄС, і для того, щоб залишитися, українцям потрібно мати роботу. Втім, саме з працевлаштуванням у Фінляндії виникають найбільші труднощі:

мовний бар’єр,

високі вимоги роботодавців,

брак вакансій.

Більшість компаній вимагають знання фінської мови, тоді як англійської часто недостатньо. До того ж рівень безробіття в країні залишається одним із найвищих у Європі.

Приклади

Про складнощі інтеграції свідчать і особисті історії. 25-річна українка Владислава Онуфрієнко розповіла, що, попри досвід роботи та знання кількох мов, не змогла знайти стабільну роботу після закриття університетської їдальні, де вона працювала. Зрештою дівчина вирішила виїхати з країни.

Схожа ситуація і в інженера-будівельника з Маріуполя Андрія Камінського. Він регулярно надсилає десятки резюме, але майже не отримує відповідей. Через відсутність перспектив чоловік також вирішив залишити Фінляндію.

Куди їдуть

Найчастіше українці обирають для переїзду інші країни ЄС, зокрема Естонію або Іспанію, де, за їхніми словами, простіше знайти роботу та адаптуватися. Водночас частина біженців повертається в Україну.

