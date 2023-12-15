Україна запустить власне виробництво мікрочипів — Finance.ua

Україна запустить власне виробництво мікрочипів Сьогодні 22:26 — Технології&Авто

Україна запустить власне виробництво мікрочипів

Україна планує створити мережу компаній автоматизованого проектування чипів. Її виробничі потужності можуть становити до 50 тисяч мікросхем на місяць протягом трьох років після запуску проєкту.

Про це заявила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, пише NV Бізнес

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Вона підкреслила, що Україна створить мережу компаній fabless (компанія, що не має власної фабрики) автоматизованого проєктування мікросхем, що дасть змогу вийти на ринок чипів і зайняти позицію на глобальному ринку напівпровідників.

За її словами, завдяки цьому будуть забезпечені потреби внутрішнього ринку, а також створена база для експорту.

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Конкретні терміни початку будівництва чиновниця не називала.

Зі свого боку віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що 2024 року Мінцифри планує розробити і презентувати український чип. Він додав, що міністерство працює з різними компаніями в цьому напрямку, але поки що інші деталі не розголошують.

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