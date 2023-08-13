Найбільший виробник чипів схвалив будівництво свого першого заводу в Європі — Finance.ua

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Найбільший виробник чипів схвалив будівництво свого першого заводу в Європі

Фондовий ринок
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Найбільший виробник чипів схвалив будівництво свого першого заводу в Європі
Найбільший виробник чипів схвалив будівництво свого першого заводу в Європі
Найбільша у світі монопрофільна незалежна компанія із виробництва напівпровідників TSMC, яка розташована на Тайвані, схвалила інвестування у 3,5 млрд євро в будівництво свого першого заводу в Європі.
Про це повідомляє Reuters.
У компанії заявили, що рада директорів схвалила інвестиції в розмірі 3,499 мільярда євро в дочірню компанію European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH, 70% якої належатиме їй.
Виробник автозапчастин Bosch, виробник напівпровідників Infineon і нідерландський NXP володітимуть по 10% заводу, який матиме потужність із виготовлення 40 тисяч 300-міліметрових чипів на місяць.
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Завод планують відкрити у 2027 році.
Зазначається, що TSMC ще з 2021 року вів переговори з німецькою землею Саксонія про будівництво виробничого заводу у Дрездені.
Завод, який стане третім для TSMC за межами традиційних виробничих баз Тайваню та Китаю, займає центральне місце в прагненні уряду ФРН сприяти розвитку вітчизняної напівпровідникової промисловості, яка потрібна його автомобільній промисловості, щоб залишатися конкурентоспроможною у всьому світі.

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За матеріалами:
Укрінформ
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