Компанії Toshiba і Rohm об'єднаються для виробництва чіпів для електрокарів — Finance.ua

Компанії Toshiba і Rohm об'єднаються для виробництва чіпів для електрокарів Сьогодні 00:45 — Технології&Авто

Компанії Toshiba і Rohm об'єднаються для виробництва чіпів для електрокарів

Гігант електроніки компанія Toshiba і провідний виробник мікросхем Rohm заявляють, що будуть спільно виробляти так звані «силові напівпровідники», які використовуються в електромобілях.

Про це пише NHK

Обидві компанії планують здійснювати спільне виробництво на заводі, який Toshiba споруджує в префектурі Ісікава в центральній Японії. Наступного року Rohm планує запустити ще один завод у південно-західній префектурі Міядзакі. Співпраця спрямована на використання досвіду обох компаній у створенні таких чипів.

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Зокрема, обидві компанії зосередяться на інвестиціях у розробку та розширення поставок так званих силових напівпровідників SiC, або чипів із карбіду кремнію. Такі чіпи вважаються дуже довговічними і забезпечують підвищену економію енергії.

За даними Kelley Blue Book, у вересні середня ціна електромобіля (BEV) становила близько $50 тис. Високі ціни є головною причиною уповільнення росту попиту на електромобілі, однак незабаром це може змінитися. До середини цього десятиліття електромобілі досягнуть паритету цін з бензиновими автомобілями.

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