Україна запустила ще один атомний енергоблок раніше терміну — Finance.ua

Україна запустила ще один атомний енергоблок раніше терміну Сьогодні 20:21 — Енергетика

Україна запустила ще один атомний енергоблок раніше терміну

Оператор всіх атомних електростанцій України НАЕК «Енергоатом» підключив до енергосистеми ще один атомний енергоблок.

Як повідомляє Міністерство енергетики, це відбулося із випередженням графіка ремонтної компанії. Черговий блок атомної генерації додасть до енергосистеми додаткові 415 МВт потужності.

«Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів», — йдеться у повідомленні.

В міністерстві зазначили, що наразі триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації - теплової, гідро- та атомної. Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак.

У вересні «Енергоатом» після планового ремонту під'єднав до мережі атомний енергоблок. Відремонтований енергоблок збільшив атомну генерацію на 1 ГВт — до 5,4 ГВт.

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Таким чином, сім з дев’яти блоків АЕС під контролем України вже підготували до зими.

Протягом ОЗП 2023/2024 на повну потужність працюватимуть всі 9 блоків АЕС, які є на підконтрольній Україні території. Крім того, в наступному ОЗП теплова генерація буде готова видавати в систему 4,5 ГВт потужності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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