Літні піки споживання електроенергії вдалося покрити за рахунок теплової генерації та імпорту, — радник прем'єра Сьогодні 13:33 — Енергетика

Літні піки споживання електроенергії вдалося покрити за рахунок теплової генерації та імпорту, — радник прем'єра

Через аномальну літню спеку та ремонтну кампанію на атомних електростанціях навантаження в енергосистемі покривали активнішою роботою теплової генерації.

Про це під час «Вечірнього стріму» в Укрінформі розповів радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко.

Він пояснив, що через більш спекотні липень та серпень, ніж зазвичай, люди активніше використовували кондиціонери. Внаслідок цього навантаження в енергосистемі було вищим, ніж воно розраховувалося при оцінці прогнозу виробництва та споживання електроенергії.

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«Липень-серпень закривався, цей потенційний дефіцит, тепловою генерацією і залученням імпортних поставок електричної енергії, досить активним. Мало того, в цілий ряд днів, коли цінові показники на ринку електричної енергії не дозволяли заходу імпорту, дефіцит електричної енергії покривали за рахунок залучення аварійної допомоги», — зазначив Бойко.

Другий фактор, за його словами — це більш активна, ніж зазвичай, ремонтна кампанія Енергоатому. Через це теплова генерація більш активно працювала для покриття споживання.

Водночас це призвело до того, що через спеку в липні та серпні електростанціям довелось використати більше вугілля.

Проте Бойко додав, що вугілля не стане причиною для проблем з електропостачанням і за рахунок імпорту буде довезено необхідні обсяги.

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УНІАН За матеріалами:

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