Літні піки споживання електроенергії вдалося покрити за рахунок теплової генерації та імпорту, — радник прем'єра — Finance.ua
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Літні піки споживання електроенергії вдалося покрити за рахунок теплової генерації та імпорту, — радник прем'єра

Енергетика
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Літні піки споживання електроенергії вдалося покрити за рахунок теплової генерації та імпорту, — радник прем'єра
Літні піки споживання електроенергії вдалося покрити за рахунок теплової генерації та імпорту, — радник прем'єра
Через аномальну літню спеку та ремонтну кампанію на атомних електростанціях навантаження в енергосистемі покривали активнішою роботою теплової генерації.
Про це під час «Вечірнього стріму» в Укрінформі розповів радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко.
Він пояснив, що через більш спекотні липень та серпень, ніж зазвичай, люди активніше використовували кондиціонери. Внаслідок цього навантаження в енергосистемі було вищим, ніж воно розраховувалося при оцінці прогнозу виробництва та споживання електроенергії.
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«Липень-серпень закривався, цей потенційний дефіцит, тепловою генерацією і залученням імпортних поставок електричної енергії, досить активним. Мало того, в цілий ряд днів, коли цінові показники на ринку електричної енергії не дозволяли заходу імпорту, дефіцит електричної енергії покривали за рахунок залучення аварійної допомоги», — зазначив Бойко.
Другий фактор, за його словами — це більш активна, ніж зазвичай, ремонтна кампанія Енергоатому. Через це теплова генерація більш активно працювала для покриття споживання.
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Водночас це призвело до того, що через спеку в липні та серпні електростанціям довелось використати більше вугілля.
Проте Бойко додав, що вугілля не стане причиною для проблем з електропостачанням і за рахунок імпорту буде довезено необхідні обсяги.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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