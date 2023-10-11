Галущенко: Україна — надбання для європейської енергетики Сьогодні 08:40 — Енергетика

Галущенко: Україна — надбання для європейської енергетики

Приєднання української енергосистеми до європейської ENTSO-E підсилило континентальну енергетичну систему, забезпечивши європейські країни додатковими можливостями імпорту української електроенергії.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Приєднання України до енергетичної системи ЄС — це підсилення ЄС. Ми — не тягар, який Європа повісила собі, ми — країна, яка додала їм міцності», — зазначив він.

Очільник Міненерго підкреслив, що Україна змогла почати експорт електроенергії до ЄС навіть в умовах війни. У вересні експорт сягнув рекордних показників за 2023 рік і склав майже 111 тисяч МВт*год.

«Коли європейські країни отримують вуглецево-нейтральну українську електроенергію, вони споживають менше російського вугілля та газу. І це одна з причин російських атак на нашу енергосистему. Україна може замістити своєю електроенергією мільярди кубів російського газу», — запевнив міністр.Герман Галущенко зазначив, що, за прогнозами ENTSO-E, до 2040 року у деяких європейських країн може виникнути дефіцит електроенергії.

«У цьому контексті Україна — надбання для Європи, адже ми зможемо виробити необхідний обсяг електроенергії для покриття цього дефіциту», — пояснив міністр. Герман Галущенко також підкреслив, що в Україні триває робота над підготовкою, ухваленням та імплементацією законодавства, яке дозволить об'єднати українські і європейські енергетичні ринки.

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