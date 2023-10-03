Україна запускає роботу над єдиним планом реформ до 2027 року — Finance.ua

Україна запускає роботу над єдиним планом реформ до 2027 року Сьогодні 16:48 — Особисті фінанси

Україна запускає роботу над єдиним планом реформ до 2027 року

Україна розпочинає роботу над єдиним планом реформ до 2027 року. Вони охоплять усі сфери, що впливають на держінституції, економіку та взаємодію з суспільством.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Запускаємо роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. План охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянами», — сказав Шмигаль.

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Як зауважив прем'єр-міністр, Україна має низку документів із пропозиціями реформ від наших партнерів — від 7 рекомендацій ЄС до переліку структурних маяків МВФ. За ініціативи Президента Володимира Зеленського був розроблений Концепт посилення стійкості демократії.

«Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів був переданий президентом України президенту США. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу — дорожньої карти реформ — на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів», — відзначив очільник уряду.

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За словами Шмигаля, план реформ стане частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив глава держави.

«У документ маємо закласти важливі цілі: розвиток державних інституцій, розвиток конкурентної економіки та зміцнення взаємодії між державою, бізнес-середовищем і громадянським суспільством», — зауважив Денис Шмигаль.

Очільник уряду підкреслив, що реформи будуть фундаментом нашої перемоги та запорукою успішного відновлення та зростання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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