Посольство США підтвердило передачу Україні листа з переліком реформ, необхідних для інтеграції в ЄС — Finance.ua

Посольство США підтвердило передачу Україні листа з переліком реформ, необхідних для інтеграції в ЄС Сьогодні 16:17

Посольство США підтвердило передачу Україні листа з переліком реформ, необхідних для інтеграції в ЄС

Посольство США в Україні підтвердило передачу українській стороні листа з переліком реформ, необхідних для інтеграції в ЄС та продовження допомоги Україні.

Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті посольства США в Україні.

«Ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати», — підкреслив президент США Джо Байден.

Зазначається, що метою цих зусиль є «визначення пріоритетів і консолідація кроків» з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

Читайте також Органічні продукти в Україні: Мінагрополітики розповіло про адаптацію галузі до законодавства ЄС

Запропонований перелік пріоритетних реформ надано для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі.

Реформи стосуються Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Служби безпеки України, Національної поліції України, Офісу Генпрокурора, Державної митної служби, Держприкордонслужби та Генерального інспектора з питань відбудови.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.