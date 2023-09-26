Посольство США підтвердило передачу Україні листа з переліком реформ, необхідних для інтеграції в ЄС — Finance.ua
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Посольство США підтвердило передачу Україні листа з переліком реформ, необхідних для інтеграції в ЄС

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Посольство США підтвердило передачу Україні листа з переліком реформ, необхідних для інтеграції в ЄС
Посольство США підтвердило передачу Україні листа з переліком реформ, необхідних для інтеграції в ЄС
Посольство США в Україні підтвердило передачу українській стороні листа з переліком реформ, необхідних для інтеграції в ЄС та продовження допомоги Україні.
Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті посольства США в Україні.
«Ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати», — підкреслив президент США Джо Байден.
Зазначається, що метою цих зусиль є «визначення пріоритетів і консолідація кроків» з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.
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Запропонований перелік пріоритетних реформ надано для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі.
Реформи стосуються Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Служби безпеки України, Національної поліції України, Офісу Генпрокурора, Державної митної служби, Держприкордонслужби та Генерального інспектора з питань відбудови.
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