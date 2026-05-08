Україна залучить $390 млн для підтримки підприємництва

Підприємець
Кабінет Міністрів України схвалив залучення додаткового фінансування у розмірі 390 млн доларів США від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Кошти підуть на реалізацію Програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE).
Це рішення є підставою для укладення відповідної Угоди про позику, зазначають у Мінекономіки.

Що це дасть

Залучені кошти дозволять повністю покрити дефіцит фінансування програми та спрямувати ресурси на досягнення запланованих результатів, зокрема у 2026 році.
Фінансування надається у форматі прямої бюджетної підтримки — кошти надходять до загального фонду державного бюджету після виконання визначених індикаторів Програми. У межах програми RISE вже залучено 540 млн доларів США у 2024−2025 роках.
Угоди в рамках RISE є компонентом стратегії економічного відновлення України та важливим кроком у реалізації спільних з міжнародними партнерами зусиль, спрямованих на створення додаткових можливостей для малого і середнього підприємництва. Загалом програма дозволить надати підтримку щонайменше 20 000 малих і середніх підприємств до 2027 року.
Зазначено, що у межах програми RISE укладено чотири угоди, загальним обсягом 681 млн доларів США.
Раніше ми повідомляли, що частина бізнесів готується до складніших рішень — 13% розглядають скорочення, а ще 11% допускають закриття бізнесу. Лише 12% опитаних компаній планують підвищувати зарплати.
За матеріалами:
Finance.ua
