Україна залучить $390 млн для підтримки підприємництва Сьогодні 16:42

Підприємець

Кабінет Міністрів України схвалив залучення додаткового фінансування у розмірі 390 млн доларів США від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Кошти підуть на реалізацію Програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE).

Це рішення є підставою для укладення відповідної Угоди про позику, зазначають у Мінекономіки.

Що це дасть

Залучені кошти дозволять повністю покрити дефіцит фінансування програми та спрямувати ресурси на досягнення запланованих результатів, зокрема у 2026 році.

Фінансування надається у форматі прямої бюджетної підтримки — кошти надходять до загального фонду державного бюджету після виконання визначених індикаторів Програми. У межах програми RISE вже залучено 540 млн доларів США у 2024−2025 роках.

Угоди в рамках RISE є компонентом стратегії економічного відновлення України та важливим кроком у реалізації спільних з міжнародними партнерами зусиль, спрямованих на створення додаткових можливостей для малого і середнього підприємництва. Загалом програма дозволить надати підтримку щонайменше 20 000 малих і середніх підприємств до 2027 року.

Читайте також Мікрогранти для малого бізнесу від держави зростуть до 1,5 млн грн

Зазначено, що у межах програми RISE укладено чотири угоди, загальним обсягом 681 млн доларів США.

Раніше ми повідомляли , що частина бізнесів готується до складніших рішень — 13% розглядають скорочення, а ще 11% допускають закриття бізнесу. Лише 12% опитаних компаній планують підвищувати зарплати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.