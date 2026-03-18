Україна залучила майже 200 млн євро для Стратегічного Резерву енергообладнання, — Шмигаль Сьогодні 12:24 — Енергетика

Гроші на енергетику

У Брюсселі досягнуті важливі домовленості з міжнародними партнерами для посилення стійкості українського енергосектору. Зокрема, у межах Фонду підтримки енергетики України буде створений Стратегічний резерв.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Що це дає

Доступний бюджет Резерву на сьогодні вже становить 197 млн євро. Завдяки цьому механізму українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими і тоді, за потреби, використовувати сформовані запаси для ремонтів.

Міністр повідомив, що з партнерами погоджені фінансові потреби України для підготовки до наступної зими. Наразі триває робота для забезпечення цих потреб у повному обсязі. Зокрема, йдеться про 5,4 млрд євро.

Пріоритети

Захист обʼєктів, відновлення, розвиток розподіленої генерації та створення резервів обладнання. Для цього Україні потрібно 5,4 млрд євро.

«Дякую за підтримку Європейській Комісії, країнам-учасникам „енергетичного Рамштайну“, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, а також всім донорам Фонду підтримки енергетики України, внески до якого вже перевищили 1,87 млрд євро», — підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, словацький системний оператор SEPS офіційно повідомив НЕК «Укренерго» про одностороннє розірвання Договору про взаємне надання аварійної допомоги.

Згідно з отриманим листом, чинність документа припиниться у травні цього року. Причини такого рішення словацька сторона у своєму зверненні не пояснила.

«Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК „Укренерго“ ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства», — повідомили в «Укренерго».

