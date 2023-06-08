Україна залучає $10 млн на відновлення медичної сфери — Finance.ua

Україна залучає $10 млн на відновлення медичної сфери Сьогодні 12:24 — Казна та Політика

Україна залучає $10 млн на відновлення медичної сфери

Україна залучає на відновлення української медичної сфери додаткову підтримку на суму 10 млн доларів США як безповоротний грант, виділений у межах подальшого фінансування нового спільного зі Світовим банком проекту МОЗ України «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine).

Про це повідомив Урядовий портал.

Відповідну угоду підписали міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Угода укладається між Україною, Міжнародним банком реконструкції та розвитку й Міжнародною асоціацією розвитку, що діють як розпорядник Цільового трастового фонду багатьох донорів підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Зазначається, що половину цих грантових коштів Україна спрямує на надання послуг з реабілітації та послуг у сфері психічного здоров’я, попит на які зростає, а ще 5 млн доларів США будуть використані на відновлення надання медичних послуг у закладах охорони здоров’я, які постраждали від війни.

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Зокрема, йдеться про підготовку до розширення масштабів надання послуг у сфері охорони психічного здоров’я та реабілітації: визначення обсягу та стандартів послуг, що надаються в стаціонарних та амбулаторних закладах, навчання персоналу, забезпечення обладнанням і транспортом та проведення відновлювальних робіт у закладах.

Також за кошти нового гранту буде профінансовано відновлення та модернізацію лікарняної допомоги відповідно до напряму реформ: розроблення галузевого планування мережі лікарень, розробка технічних специфікацій та проектної документації для відновлення закладів, а також відновлення окремих лікарень з урахуванням енергоефективності й використання альтернативних джерел енергії та закупівля обладнання і транспорту.

Повідомляється, що атаки рф зруйнували або пошкодили не менш як 1500 обʼєктів медичних закладів. Тобто понад 5% від загальної кількості закладів по країні зараз не мають змоги працювати і надавати допомогу населенню.

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В МОЗ нагадали, що рамкову угоду про позику в розмірі 100 млн євро та угоду про безповоротний грант у 10 млн доларів від Глобального фінансового фонду МОЗ України та Світовий банк уклали 22 грудня 2022 року. Це початкове фінансування проекту HEAL Ukraine, загальна вартість якого може бути розширена до 500 мільйонів доларів.

За оцінками уряду України, Групи Світового банку і Європейської комісії, матеріальні втрати системи охорони здоров’я становлять не менш як 1,4 мільярда доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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