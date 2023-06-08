ОЕСР прогнозує зростання світової економіки на 2,7% — Finance.ua
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ОЕСР прогнозує зростання світової економіки на 2,7%

Світ
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ОЕСР прогнозує зростання світової економіки на 2,7%
ОЕСР прогнозує зростання світової економіки на 2,7%
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозує, що цього року світова економіка зросте на 2,7%.
Про це повідомляє AP.
Таким чином, ОЕСР підвищила свій попередній прогноз, який у листопаді становив 2,2%.
Організація також прогнозує лише незначне прискорення зростання — до 2,9% - наступного року.
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«Світова економіка робить поворот, але її чекає довгий шлях до досягнення потужного та стійкого зростання. Глобальний економічний розвиток почав покращуватися, але це піднесення залишається крихким», — заявили в ОЕСР.
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Організація також прогнозує зниження інфляції до 5,2% до кінця року з 7,8% наприкінці минулого року в країнах Групи 20, на які припадає понад 80% світової економіки.
Нагадаємо, Світовий банк покращив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік до 2,1%, що на 0,4% більше, ніж за січневим прогнозом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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