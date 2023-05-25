ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки — Finance.ua

ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки Сьогодні 09:17

ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує витратити 1,5 млрд євро в Україні наступного року на підтримку інфраструктури та економіки.

Про це пише The Guardian з посиланням на високопоставлене джерело в банку.

ЄБРР надасть ці кошти Україні на додаток до 3 млрд євро, які вже заплановані на 2022 рік та решту 2023 року.

Минулого року банк надав 1,7 млрд євро на відновлення газової та залізничної мереж. Він також допомагає Україні з виплатою заробітної плати державним службовцям та наданням кредитів малим і середнім підприємствам, щоб забезпечити відновлення економіки після вторгнення росії в лютому минулого року.

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«Українська економіка виявилася дуже стійкою. Все функціонує. Банки функціонують, не було жодної банківської втечі. На початку був величезний шок — мінус 30% (ВВП. — Ред.). Але ситуація стабілізувалася. Ця стійкість пов’язана з дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення і продовжувати займатися бізнесом, переїжджати і так далі. Це дуже і дуже вражає», — сказала президентка банку Оділь Рено Бассо.

За оцінками Світового банку, у 2023 році знадобиться 11 млрд євро на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відновлення.

Нагадаємо, Єврокомісія та ЄБРР допоможуть Молдові відновити дві ділянки залізниці, запуск яких сприятиме економічному розвитку країни, а також спростить залізничний транзит українських вантажів до ЄС.

Європейська правда За матеріалами:

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