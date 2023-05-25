ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки — Finance.ua
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ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки

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ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки
ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує витратити 1,5 млрд євро в Україні наступного року на підтримку інфраструктури та економіки.
Про це пише The Guardian з посиланням на високопоставлене джерело в банку.
ЄБРР надасть ці кошти Україні на додаток до 3 млрд євро, які вже заплановані на 2022 рік та решту 2023 року.
Минулого року банк надав 1,7 млрд євро на відновлення газової та залізничної мереж. Він також допомагає Україні з виплатою заробітної плати державним службовцям та наданням кредитів малим і середнім підприємствам, щоб забезпечити відновлення економіки після вторгнення росії в лютому минулого року.
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«Українська економіка виявилася дуже стійкою. Все функціонує. Банки функціонують, не було жодної банківської втечі. На початку був величезний шок — мінус 30% (ВВП. — Ред.). Але ситуація стабілізувалася. Ця стійкість пов’язана з дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення і продовжувати займатися бізнесом, переїжджати і так далі. Це дуже і дуже вражає», — сказала президентка банку Оділь Рено Бассо.
За оцінками Світового банку, у 2023 році знадобиться 11 млрд євро на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відновлення.
Нагадаємо, Єврокомісія та ЄБРР допоможуть Молдові відновити дві ділянки залізниці, запуск яких сприятиме економічному розвитку країни, а також спростить залізничний транзит українських вантажів до ЄС.
За матеріалами:
Європейська правда
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