Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України до 2% — Finance.ua

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України до 2% Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України до 2%

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2023 рік до 2% з 3,3%, які він прогнозував у січні цього року.

«В Україні вторгнення росії продовжує завдавати важких людських та економічних втрат. Перспективи відзначені яскраво вираженою невизначеністю», — йдеться в червневій доповіді СБ «Global Economic Prospects».

Банк пояснив погіршення прогнозу, здебільшого, врахуванням економічних потрясінь, спричинених руйнуванням енергетичної інфраструктури в четвертому кварталі 2022 року.

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Зазначається, що державні фінанси залишаться під тиском, незважаючи на офіційну зовнішню підтримку, включно з нещодавно узгодженим фінансуванням МВФ у розмірі $15,6 млрд у рамках Механізму розширеного фінансування EFF.

СБ нагадав, що витрати на реконструкцію і відновлення оцінюються в 2,6 раза вище рівня ВВП 2022 року, і в Європі зареєстровано понад 8 млн біженців.

Банк слідом за МВФ, як і раніше, відмовляється від прогнозу української економіки на наступні роки, хоча для інших країн він дає їх і на 2024, і на 2025 роки.

Згідно з доповіддю, прогноз зростання світової економіки на 2023 рік поліпшено до 2,1% з очікуваних у січні 1,7%, проте прогноз підйому глобального ВВП на 2024 рік знижено до 2,4% з 2,7%.

«Глобальне економічне зростання, ймовірно, істотно сповільниться в другому півріччі поточного року, і його ослаблення продовжиться у 2024 році, — йдеться в доповіді СБ. — Потенційне розростання банківської кризи і посилення грошово-кредитної політики можуть призвести до ще більш серйозного уповільнення».

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Світова економіка залишається у складному становищі у зв’язку з наслідками пандемії COVID-19, ситуацією в Україні та посиленням грошово-кредитної політики світовими центробанками, які домагаються сповільнення інфляції, зазначають у СБ.

«Стійкість глобальної економічної активності, яку ми спостерігали на початку цього року, ймовірно, буде знижуватися, — йдеться в доповіді. — Темпи зростання в низці великих економік, включно з Китаєм і США, на початку року були вищими за очікування. Проте за підсумками 2023 року загалом глобальна економічна активність сповільниться».

Прогноз зростання ВВП США на 2023 рік підвищено до 1,1% з очікуваних у січні 0,5%, на 2024-й — знижено до 0,8% з 1,6%.

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Економіка єврозони, згідно з прогнозом СБ, збільшиться на 0,4% поточного і на 1,3% наступного року. Раніше очікувалося, що ВВП єврозони не зміниться 2023 року і збільшиться на 1% 2024-го.

Прогноз підйому китайської економіки на цей рік поліпшено до 5,6% з 4,3%, на наступний — знижено до 4,6% з 5%.

Прогнози організації для росії, переглянуті у квітні, не змінилися: СБ очікує зниження російського ВВП на 0,2% у 2023 році і його підвищення на 1,2% наступного року.

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У 2025 році, згідно з прогнозом СБ, економіка США зросте на 2,3%, єврозони — також на 2,3%, Китаю — на 4,4%, росії - на 0,8%.

«Глобальна інфляція виявилася стійкою, проте буде поступово сповільнюватися, оскільки попит в економіці знижується, і зростання цін на сировинні товари слабшає», — йдеться в доповіді.

Проте темпи базової інфляції в багатьох країнах, імовірно, залишатимуться вищими за доковідні рівні й після 2024 року, зазначають у СБ.

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