Dragon Capital покращила прогноз зростання ВВП України цьогоріч до 3% — Finance.ua
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Dragon Capital покращила прогноз зростання ВВП України цьогоріч до 3%

Казна та Політика
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Dragon Capital покращила прогноз зростання ВВП України цьогоріч до 3%
Dragon Capital покращила прогноз зростання ВВП України цьогоріч до 3%
Інвестиційна компанія Dragon Capital, одна з провідних на українському ринку, прогнозує реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2023 році на 3%, тоді як раніше очікувала його зниження на 0,5%.
Про це пише «Мінфін» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».
«Ми вже покращили наш прогноз: ми очікуємо на зростання ВВП на 3% цього року», — сказав засновник і голова компанії Томаш Фіала.
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За словами Фіали, вже з середини лютого припинилися відключення електроенергії, і економічні результати в останні місяці кращі, ніж очікувалося.
«І ми сподіваємося, що економіка зросте, можливо навіть більше ніж на 3%», — додав Фіала.
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У Dragon Capital уточнили, що за курсом та інфляцією прогнози також незабаром буде оновлено.
Фіала зазначив, що номінальний ВВП України в доларах впав у 2022 році до $160 млрд із $200 млрд у 2021 році.
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«Це найкращий показник за останні 10 років, більше було тільки у 2021 році: у 2020 році ВВП було $157 млрд, а у 2022 — $160 млрд», — сказав глава Dragon Capital.

Довідка Finance.ua:

  • НБУ покращить прогнозну оцінку зростання реального ВВП України у 2023 році з 0,3% до 1%, інфляція за підсумками року уповільнить зростання, вважають банкіри;
  • Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту України за 2022 рік. Реальний ВВП скоротився на 29,1%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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