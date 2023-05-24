Dragon Capital покращила прогноз зростання ВВП України цьогоріч до 3% — Finance.ua

Dragon Capital покращила прогноз зростання ВВП України цьогоріч до 3% Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Dragon Capital покращила прогноз зростання ВВП України цьогоріч до 3%

Інвестиційна компанія Dragon Capital, одна з провідних на українському ринку, прогнозує реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2023 році на 3%, тоді як раніше очікувала його зниження на 0,5%.

Про це пише «Мінфін» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Ми вже покращили наш прогноз: ми очікуємо на зростання ВВП на 3% цього року», — сказав засновник і голова компанії Томаш Фіала.

За словами Фіали, вже з середини лютого припинилися відключення електроенергії, і економічні результати в останні місяці кращі, ніж очікувалося.

«І ми сподіваємося, що економіка зросте, можливо навіть більше ніж на 3%», — додав Фіала.

У Dragon Capital уточнили, що за курсом та інфляцією прогнози також незабаром буде оновлено.

Фіала зазначив, що номінальний ВВП України в доларах впав у 2022 році до $160 млрд із $200 млрд у 2021 році.

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«Це найкращий показник за останні 10 років, більше було тільки у 2021 році: у 2020 році ВВП було $157 млрд, а у 2022 — $160 млрд», — сказав глава Dragon Capital.

Довідка Finance.ua:

НБУ покращить прогнозну оцінку зростання реального ВВП України у 2023 році з 0,3% до 1%, інфляція за підсумками року уповільнить зростання, вважають банкіри;

Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту України за 2022 рік. Реальний ВВП скоротився на 29,1%.



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