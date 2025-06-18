Україна визначить перелік країн, із якими дозволено мати подвійне громадянство — Finance.ua

Україна визначить перелік країн, із якими дозволено мати подвійне громадянство Сьогодні 17:10

Україна визначить перелік країн, із якими дозволено мати подвійне громадянство

Україна визначить перелік країн, громадянство яких несумісне з українським.

Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, передає «Інтерафакс-Україна».

Закон прямо забороняє множинне громадянство з державами, які не визнають територіальну цілісність України. Мова не лише про росію і білорусь, а й про союзників рф — зокрема, Еритрею та Північну Корею. Ці країни або не підтримали резолюцію ООН щодо України у 2022 році, або прямо заперечують її суверенітет.

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Кабінет Міністрів має затвердити список країн, із громадянством яких українцям дозволено мати множинне громадянство. За словами Кравчук, це можуть бути країни ЄС та Великої сімки.

Хоч у Конституції й зазначено, що в Україні існує єдине громадянство, закон не суперечить цій нормі.

«На території України людина буде громадянином України незалежно від того, скільки паспортів вона має. В Україні в неї є права та обов’язки як громадянина України. Інші паспорти на це не впливають», — пояснила Кравчук.

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Депутат Володимир В’ятрович вважає, що закон може вплинути на демографічну ситуацію в країні. Він дає змогу українцям, які виїхали за кордон і отримують інше громадянство, не втрачати українського.

Це дозволить зберегти зв’язок із мільйонами українців, які зараз мешкають за межами держави, та створить передумови для їхнього повернення. Також держава зможе й надалі працювати з цими людьми, навіть якщо вони мають кілька громадянств.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11469, який запроваджує інститут множинного громадянства. Передбачається, що іноземне громадянство можна буде набувати зі збереженням українського. А право на український паспорт, відповідно до законопроєкту, отримають іноземні громадяни.

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