Чи можна отримати паспорт громадянина України за довіреністю — Finance.ua

Чи можна отримати паспорт громадянина України за довіреністю Сьогодні 13:17 — Особисті фінанси

Чи можна отримати паспорт громадянина України за довіреністю

Інша особа не може отримати паспорт громадянина України за довіреністю від вашого імені.

Про це розповіли спеціалісти Юридичного порадника для ВПО.

За словами експертів, законодавством передбачена видача паспорта громадянина після проведення процедури верифікації шляхом автоматизованого порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, особи з документами, що посвідчують її особу, або інформацією, що міститься у демографічному реєстрі.

На практиці це означає, що видача паспортів відбувається автоматично (через відповідне технічне обладнання) шляхом співставлення самого відтиску пальців із його зразком, який міститься на чіпі в паспорті.

Які існують винятки

Якщо мова йде про паспорт для виїзду за кордон, то у випадку, коли йдеться про дитину до 12 років, отримати такий паспорт може, наприклад, один із батьків або особа, яку вони уповноважили за довіреністю. Однак, це стосується лише паспорта для виїзду за кордон.

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У період воєнного стану законодавство дозволяє звернутися до територіального підрозділу міграційної служби, закордонної дипломатичної установи або до ДП «Документ» за кордоном з письмовою заявою, поданою особисто у довільній формі.

Це можна зробити під час оформлення паспорта громадянина України чи паспорта для виїзду за кордон, з метою визначення іншого підрозділу, через який буде здійснюватися видача паспорта.

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