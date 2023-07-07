Україна виділила 20 мільярдів для гарантії фінансової безпеки суден «зернового коридору» — Finance.ua
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Україна виділила 20 мільярдів для гарантії фінансової безпеки суден «зернового коридору»

Казна та Політика
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Україна виділила 20 мільярдів для гарантії фінансової безпеки суден «зернового коридору»
Україна виділила 20 мільярдів для гарантії фінансової безпеки суден «зернового коридору»
Україна виділила 20 млрд грн для гарантії фінансової безпеки суден, що перевозять українську агропродукцію у межах «зернової угоди».
Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
«Було прийнято рішення виділити 20 млрд грн страхових гарантійних коштів. Якщо навіть росія не буде гарантувати безпеку і буде проти „коридору“, судна зможуть заходити (в українські морпорти. — Ред.). Є судновласники, які готові заходити і так, а Україна цим страховим фондом у 20 млрд грн буде гарантувати їм фінансову безпеку», — сказав він.
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Соломчук зазначив, що наразі лідери різних країн ведуть переговори про продовження «зернової угоди» після 18 липня 2023 року.
«Думаю, що рішення буде прийняте за день-два до дати завершення дії угоди. Сподіваємось, що рішення буде позитивним, враховуючи, що стільки країн світу включились у цей процес», — додав нардеп.
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Нагадаємо, Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина 18 березня 2023 року домовились про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море». Дія угоди була продовжена на 120 днів, проте росіяни заявляли, що угода діятиме до 18 травня 2023 року.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 17 травня повідомив, що угода діятиме до 18 липня 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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