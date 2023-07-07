Україна виділила 20 мільярдів для гарантії фінансової безпеки суден «зернового коридору» — Finance.ua

Україна виділила 20 мільярдів для гарантії фінансової безпеки суден «зернового коридору»
Україна виділила 20 млрд грн для гарантії фінансової безпеки суден, що перевозять українську агропродукцію у межах «зернової угоди».
Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
«Було прийнято рішення виділити 20 млрд грн страхових гарантійних коштів. Якщо навіть росія не буде гарантувати безпеку і буде проти „коридору“, судна зможуть заходити (в українські морпорти. — Ред.). Є судновласники, які готові заходити і так, а Україна цим страховим фондом у 20 млрд грн буде гарантувати їм фінансову безпеку», — сказав він.
Соломчук зазначив, що наразі лідери різних країн ведуть переговори про продовження «зернової угоди» після 18 липня 2023 року.
«Думаю, що рішення буде прийняте за день-два до дати завершення дії угоди. Сподіваємось, що рішення буде позитивним, враховуючи, що стільки країн світу включились у цей процес», — додав нардеп.
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Нагадаємо, Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина 18 березня 2023 року домовились про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море». Дія угоди була продовжена на 120 днів, проте росіяни заявляли, що угода діятиме до 18 травня 2023 року.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 17 травня повідомив, що угода діятиме до 18 липня 2023 року.
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