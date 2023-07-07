Bloomberg: Зернова угода майже припинила своє існування — Finance.ua

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Bloomberg: Зернова угода майже припинила своє існування

Аграрний ринок
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Bloomberg: Зернова угода майже припинила своє існування
Bloomberg: Зернова угода майже припинила своє існування
Чорноморські порти України майже спорожніли, оскільки об'єднаний центр, якому доручено затверджувати їх, буксує. Ті деякі судна з українським зерном, які залишилися, проходять інспекцію насилу.
Як пише Bloomberg, російські чиновники продовжують виступати проти продовження угоди, а Київ звинувачує москву в спробі саботувати її.
З моменту укладення угоди на світові ринки було поставлено майже 33 млн тонн зернових культур, що допомогло знизити ціни на продовольство і підтримати сектор.
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Пакт укладено до 17 липня, і зараз сторони працюють над його продовженням. ЄС, США і ООН виступають за, росія проти.
Захисники стверджують, що припинення угоди може призвести до зростання витрат українських фермерів, а деякі регіони України скоротять виробництво в 2024 році. На початку червня пропускалося менше двох суден на день, що значно нижче експортних можливостей.
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Намагаючись врятувати угоду, чиновники ЄС і ООН розглядають можливість надання поступок россельхозбанку, який потрапив під санкції. Але навіть в цьому випадку російське міністерство відкинуло компроміс, заявивши, що він нездійсненний.
Припинення поставок призведе до того, що більше врожаю буде направлено на українські річкові порти на Дунаї, а також на залізничний і автомобільний транзит через кордон з ЄС.
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Але виникає проблема: вартість збільшується, коли зерно перевозиться на великі відстані залізницею. Kernel Holding SA, головний експортер соняшникової олії в країні, заявив, що готовий продовжувати поставки, якщо військові і Міністерство інфраструктури схвалять це.
Минулого місяця уряд України створив страховий фонд у розмірі 547 млн доларів для компенсації компаніям, чиї судна слідують в чорноморські порти країни, якщо угода припиниться. Але в Туреччині впевнені, що майбутні українські поставки виглядають малоймовірними, якщо угода припинить свою дію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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