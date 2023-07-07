Bloomberg: Зернова угода майже припинила своє існування — Finance.ua

Bloomberg: Зернова угода майже припинила своє існування Сьогодні 15:15 — Аграрний ринок

Bloomberg: Зернова угода майже припинила своє існування

Чорноморські порти України майже спорожніли, оскільки об'єднаний центр, якому доручено затверджувати їх, буксує. Ті деякі судна з українським зерном, які залишилися, проходять інспекцію насилу.

Як пише Bloomberg, російські чиновники продовжують виступати проти продовження угоди, а Київ звинувачує москву в спробі саботувати її.

З моменту укладення угоди на світові ринки було поставлено майже 33 млн тонн зернових культур, що допомогло знизити ціни на продовольство і підтримати сектор.

Пакт укладено до 17 липня, і зараз сторони працюють над його продовженням. ЄС, США і ООН виступають за, росія проти.

Захисники стверджують, що припинення угоди може призвести до зростання витрат українських фермерів, а деякі регіони України скоротять виробництво в 2024 році. На початку червня пропускалося менше двох суден на день, що значно нижче експортних можливостей.

Намагаючись врятувати угоду, чиновники ЄС і ООН розглядають можливість надання поступок россельхозбанку, який потрапив під санкції. Але навіть в цьому випадку російське міністерство відкинуло компроміс, заявивши, що він нездійсненний.

Припинення поставок призведе до того, що більше врожаю буде направлено на українські річкові порти на Дунаї, а також на залізничний і автомобільний транзит через кордон з ЄС.

Але виникає проблема: вартість збільшується, коли зерно перевозиться на великі відстані залізницею. Kernel Holding SA, головний експортер соняшникової олії в країні, заявив, що готовий продовжувати поставки, якщо військові і Міністерство інфраструктури схвалять це.

Минулого місяця уряд України створив страховий фонд у розмірі 547 млн доларів для компенсації компаніям, чиї судна слідують в чорноморські порти країни, якщо угода припиниться. Але в Туреччині впевнені, що майбутні українські поставки виглядають малоймовірними, якщо угода припинить свою дію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.