Блокуючи українські судна із зерном, росія заробляє — аналіз експерта — Finance.ua

Блокуючи українські судна із зерном, росія заробляє — аналіз експерта Сьогодні 21:34 — Казна та Політика

До 2022 року росія фактично експортувала близько 35 млн тонн зернових на рік, а з початку війни — близько 45 млн тонн. Не даючи Україні експортувати зерно, рф заходить на ринки, на яких раніше торгувала Україна.

Про це сьогодні, 3 липня, в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, перешкоджаючи Україні в експорті зернових, росія заробляє гроші.

«Продовольство — це дуже важлива складова економіки Росії, яка зараз продовжує працювати на державу, на економіку, в тому числі підтримку військової машини, яка проводить агресію проти України. Тому коли сьогодні говорять про те, що потрібно йти на якісь поступки, що потрібно пом’якшувати санкції, це насправді ні до чого доброго не призведе. Якщо ми справді хочемо заспокоїти агресора, якщо ми хочемо справді, щоб у світі не було продовольчого тероризму, щоб пірати, які є у XXI столітті, не заважали проходженню кораблів, ми маємо діяти радикальніше стосовно країни-агресора», — вважає Марчук.

Він висловив думку, що санкції проти рф мають бути посилені.

«Нам потрібно зараз говорити про приєднання більш активних світових гравців, я маю на увазі країни, які зацікавлені в зерновій ініціативі, тому що хоч би як гарно себе проявила Туреччина, але після президентської кампанії ми не чуємо заяв Ердогана», — зазначив експерт.

Марчук додав, що збитків зазнає не тільки Україна, а й інші країни, які залежать від торгівлі в Чорному морі.

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