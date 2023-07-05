«План Б» для зернового коридору. Перевезення вантажів уже змістилося на дунайські порти — Finance.ua

«План Б» для зернового коридору. Перевезення вантажів уже змістилося на дунайські порти Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

«План Б» для зернового коридору. Перевезення вантажів уже змістилося на дунайські порти

Неефективна робота зернового коридору призвела до падіння перевезень залізницею у напрямку портів Великої Одеси, тоді як вантажопотік у напрямку дунайських портів «Ізмаїл» та «Рені» виріс.

Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці» Валерій Ткачов.

За його словами, наразі перевізники очікують від Молдовської залізниці оголошення нових тарифів на перевезення вантажів.

«Ніхто не може сказати, чи працюватиме Чорноморська зернова ініціатива, але на 90%, це мій особистий прогноз, коридор буде або закритий, або працюватиме як зараз — вкрай неефективно. За тиждень тут перевіряється 4−6 суден, а вчора — взагалі жодного, і сьогодні всіляко блокується. Якщо коридор і працює, то вкрай негативно», — висловився Ткачов 4 липня.

Він зазначив, що наразі тарифи на транзитні перевезення залізничним транспортом територією Молдови на 57% вищі за ті, які діють в «Укрзалізниці». А з 1 липня вони зросли ще на 8−11%.

Також в «Укрзалізниці» розповіли, що Молдова вже надала Україні пропозицію щодо оновлених тарифів на вантажоперевезення сільгосптоварів. Однак досі є неузгоджені питання щодо принципів застосування знижки та термінів її розрахунку.

«Ми виклали письмово низку методологічних питань та відправимо відповідний запит молдовським колегам», — сказав Ткачов, додавши, що українська сторона розглядає можливість надання знижок на транзитні вантажоперевезення для Молдови.

Нагадаємо, що робота зернового коридору останніми місяцями практично заблокована російською стороною. Ще перед крайнім продовженням угоди, яке було здійснено в травні, рф погрожувала виходом із домовленостей і вимагала виконання низки своїх умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов’язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, рф хотіла відновлення роботи аміакопроводу «Тольятті-Одеса» та перепідключення «россільгоспбанку» до системи SWIFT.

Наразі зернова угода діє до 18 липня. Однак нещодавно в росії вкотре заявили про плани зупинити роботу коридору після завершення цього терміну.

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