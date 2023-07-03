ЄС розглядає поступки російському банку заради «зернової угоди» — FT
Європейський Союз розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного «россельхозбанку» для відновлення його зв’язку з глобальною фінансовою мережею в якості поступки москві з метою зберегти «зернову угоду».
Про це повідомила в понеділок газета Financial Times.
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Минулого тижня росія заявила, що не бачить причин продовжувати «зернову угоду» після 17 липня, звинувативши Захід в «обурливих» діях щодо угоди.
На переговорах за посередництва ООН москва запропонувала план, який дозволить дочці «россельхозбанку» здійснювати платежі, пов’язані з експортом зерна, пише видання, посилаючись на джерела.
Новому банківському підрозділу буде дозволено використовувати глобальну фінансову систему SWIFT, яка була закрита для найбільших російських банків після вторгнення в Україну в минулому році.
Окрім відновлення доступу до SWIFT, росія також прагне відновити постачання сільськогосподарської техніки та запчастин до неї, а також зняти обмеження на страхування та перестрахування.
Нагадаємо, президент росії влодимир путін звинуватив країни Заходу у невиконанні російських вимог у межах Чорноморської зернової ініціативи й заявив, що москва обмірковує вихід із неї.
В МЗС України вважають, що росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні.
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