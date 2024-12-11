Україна втрачає по $200 млн на рік через контрабанду продукції Apple — Finance.ua

Україна втрачає по $200 млн на рік через контрабанду продукції Apple Вчора 15:45 — Казна та Політика

Україна втрачає по $200 млн на рік через контрабанду продукції Apple

Більшість продукції компанії Apple, яка продається на українському ринку, завезена нелегально.

Про це пише «Фінансовий клуб».

«Дуже значна частина айфонів, завезених в Україну — понад 70% - завезена нелегально, що завдає значних збитків державному бюджету. Для нас надзвичайно важливо, щоб в цьому напрямку була активізована боротьба», — заявила керівниця напрямів «Оподаткування» і «Митна політика та сприяння торгівлі» Американської торговельної палати (АСС) в Україні Оксана Швець під час конференції «Детінізація роздрібної торгівлі: нові виклики», організованої Українською Радою Бізнесу.

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Масштаби проблеми розкрив генеральний директор компанії «АСБІС Україна» Віталій Мельниченко.

«Ми — офіційний дистриб’ютор продукції Apple. Цього року втрати держави від чорного ринку електроніки, на прикладі техніки Apple, становлять $200 млн. Є певні дії держави, дякуємо за них, але їх недостатньо», — сказав він.

Частка чорного імпорту смартфонів iPhone становить 75%, персональних комп’ютерів Mac — 60%, планшетів iPad — 70%, смарт-годинників Apple Watch — 50%, бездротових навушників AirPods — 81%.

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«В цьому кварталі чорний імпорт становитиме 167 тисяч iPhone. Це еквівалент трьох великих фур на тиждень, які проїжджають без митного оформлення. 2,1 млрд грн втрат за квартал буде тільки по смартфонам Apple. Це стосується і нової продукції. Держава тільки на продукції Apple наступного року втратить 10 млрд грн», — заявив Віталій Мельниченко.

Найбільші втрати в грошах в 2025 році очікуються від чорного ринку iPhone — 6,6 млрд грн, оскільки із 1,1 млн ринку нових пристроїв чорний імпорт прогнозується у розмірі 825 тис. смартфонів.

Загальний прогноз на 2025 рік — втрата бюджетом 8,774 млрд грн несплаченого ПДВ та мита. За поточним курсом у 41,7 грн/$ це приблизно $210 млн, йдеться у дослідженні компанії.

За його даними, без сплати мита та ПДВ продукцію Apple в Україні продає близько 100−150 інтернет-магазинів та 400−450 «фізичних» магазинів.

«Ми втрачаємо віру в те, що чорний імпорт можна побороти іншими методами. Можливо, треба брати приклад з інших держав, які ставлять технічні обмеження на продукцію, яка не завезена легально. Вийдемо з такою пропозицією», — попередив Віталій Мельниченко.

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Торгова мережа Comfy восени виступила публічно щодо продажу неліцензійних iPhone в мережах «Ябко», Yabluka і «Техно Їжак», що дало результат. «Хочу подякувати і пану Данилі Гетманцеву, і пану Євгену Сокуру за те, що підхопили підняту хвилю, коли ми намагалися запустити офіційний iPhone в Україні офіційно. Компанія „Ябко“ — це найбільша сіра мережа, яка на 1 серпня складала 110 торговельних точок. Тільки в Києві, де сьогодні майже в кожній точці сидить податкова, видають фіскальні чеки. В усіх інших містах, де я зробив декілька контрольних закупок, вони не видають фіскальні чеки», — заявив генеральний директор компанії Comfy Ігор Хижняк.

Зокрема, нефіскальні чеки він отримав в магазинах мережі «Ябко» у Запоріжжі, Кривому Розі та Полтаві. «Навіть в Києві 16 листопада, коли у них сиділа податкова, вони не видали фіскальний чек. А позавчора видали фіскальний чек, але дали товар, який офіційно не в’їхав у країну», — зазначив він.

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Водночас він подякував Yabluka і «Техно Їжаку», «по яким не зміг знайти нефіскальний чек». «Контрольні закупки ми готові робити кожного тижня, поки не здолаємо цю гідру», — пообіцяв він.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що проблема з ринком електроніки виявилась навіть складнішою, «ніж із горілкою». «Вони не розуміють, що таке правила, вони відверто вірять у те, що роблять так, як повинні робити. В той же час правоохоронці недостатньо глибоко відпрацьовують ці питання, щоб прикрити все це разом», — зазначив Данило Гетманцев.

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