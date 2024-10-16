Контрабанда: що це і яка нова відповідальність передбачена — Finance.ua

Контрабанда: що це і яка нова відповідальність передбачена Сьогодні 21:05 — Кримінал

Контрабанда: що це і яка нова відповідальність передбачена

Фахівці Бюро безоплатної правничої допомоги надали роз’яснення , що вважається контрабандою в Україні та яка відповідальність передбачена за це порушення закону.

Контрабанда — переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю:

культурних цінностей;

отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів;

частин вогнепальної нарізної зброї;

також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених;

інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України;

підакцизних товарів (крім електричної енергії);

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.

Основні ознаки складу злочину

Під переміщенням через митний кордон України предметів контрабанди поза митним контролем слід розуміти умисне переміщення предметів контрабанди поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей або переміщення предметів контрабанди з незаконним звільненням від митного контролю.

Обов’язковою ознакою складу злочину є місце його вчинення — це митний кордон.

Злочин вважається закінченим з моменту незаконного переміщення предметів контрабанди через митний кордон України.

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Замах на контрабанду має місце, якщо її предмети виявлено до переміщення через митний кордон України. (під час огляду чи переогляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі, багажу або особистого огляду тощо).

Контрабанда вважається вчиненою за попередньою змовою групою осіб (тоді, коли в її здійсненні брали участь декілька осіб (дві і більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне її вчинення.

Який орган застосовує покарання до порушників за контрабанду товарів?

Контролюючу функцію щодо контрабанди товарів та підакцизних товарів покладено на Державну митну службу України та Бюро економічної безпеки. Досудове розслідування кримінальних правопорушень у випадках вчинення контрабанди, здійснюється слідчими органів безпеки.

Відповідальність

1 липня 2024 року запроваджено кримінальну відповідальність за товарну контрабанду для всіх товарів:

вартістю від 7,57 до 15,14 млн грн — відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;

вартістю понад 15,14 млн грн — від 850 тис. грн штрафу до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

Для підакцизних товарів закон набрав чинності ще з 1 січня 2024 року. Зокрема, відповідальність передбачено за контрабанду товарів:

вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн — у вигляді штрафу від 340 тис. грн до 6 років позбавлення волі;

позбавлення волі; вартістю понад 2,271 млн грн — від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

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