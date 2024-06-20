Україна вперше закупила автогаз у Лівії — Finance.ua

Україна вперше закупила автогаз у Лівії Сьогодні 19:15 — Енергетика

На українському ринку вперше з’явився скраплений газ із Лівії. Імпортером лівійського продукту стала одеська компанія «Данкор Трейд».

Про це повідомляє галузеве видання Enkorr із посиланням на дані «Консалтингової групи «А-95».

Зазначається, що згідно з даними Консалтингової групи «А-95», 15 червня в Україні було розмитнено 2,55 тис. тонн газу лівійського походження.

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Сервіси з відстеження руху суден свідчать, що 12 червня партію газу з лівійського порту «Меллітах» було доправлено судном Orinda на один з дунайських терміналів.

Виробником пропану й бутану зазначено компанію Mellitah Oil & Gas B.V.

Як пише видання Enkorr, у структурі походження українського імпорту скраплений газ із країн північної Африки займає доволі велику частку.

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Так, у травні обсяги постачань єгипетського й алжирського LPG в Україну становили 22,5 тис. тонн, або 27% від загального імпорту.

Крім того, у квітні на український ринок також постачався скраплений газ із Тунісу.

Головними постачальниками північноафриканського газу в Україну є румунські компанії.

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