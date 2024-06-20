Україна вперше закупила автогаз у Лівії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна вперше закупила автогаз у Лівії

Енергетика
29
На українському ринку вперше з’явився скраплений газ із Лівії. Імпортером лівійського продукту стала одеська компанія «Данкор Трейд».
Про це повідомляє галузеве видання Enkorr із посиланням на дані «Консалтингової групи «А-95».
Зазначається, що згідно з даними Консалтингової групи «А-95», 15 червня в Україні було розмитнено 2,55 тис. тонн газу лівійського походження.
Читайте також
Сервіси з відстеження руху суден свідчать, що 12 червня партію газу з лівійського порту «Меллітах» було доправлено судном Orinda на один з дунайських терміналів.
Виробником пропану й бутану зазначено компанію Mellitah Oil & Gas B.V.
Як пише видання Enkorr, у структурі походження українського імпорту скраплений газ із країн північної Африки займає доволі велику частку.
Читайте також
Так, у травні обсяги постачань єгипетського й алжирського LPG в Україну становили 22,5 тис. тонн, або 27% від загального імпорту.
Крім того, у квітні на український ринок також постачався скраплений газ із Тунісу.
Головними постачальниками північноафриканського газу в Україну є румунські компанії.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.