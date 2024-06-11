Європа зацікавлена у продовженні транзиту газу через Україну — Bloomberg Сьогодні 11:12 — Енергетика

Європа зацікавлена у продовженні транзиту газу через Україну — Bloomberg

Європейські чиновники ведуть переговори щодо збереження постачання газу через ключовий російсько-український трубопровід.

Про це із посиланням на джерела повідомляє Bloomberg

Європа спробувала відмовитися від російського газу, але кілька східноєвропейських держав продовжують отримувати його трубопроводом, який перетинає Україну. Термін дії угоди спливає наприкінці року.

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За інформацією видання, представники європейського уряду та компаній ведуть переговори з колегами в Україні щодо того, щоб продовжити транзит. Один із варіантів, який обговорювався, полягає в тому, щоб європейські компанії купували та закачували газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи.

Глава «Нафтогазу» Олексій Чернишов у коментарі Bloomberg News виключив будь-які плани, які передбачають співпрацю з російським «Газпромом». Але, за його словами, постачання газу з Азербайджану «може мати якесь майбутнє».

«…Україна має неймовірну інфраструктуру транзиту та зберігання газу, яку слід використовувати, і Україна має на меті використовувати цю інфраструктуру, тому що вона приносить багато переваг», — зазначив він.

Переговори перебувають на ранній стадії: за словами співрозмовників видання, ухвалення будь-якого рішення можливе лише ближче до кінця року.

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