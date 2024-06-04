Скільки платитимемо за газ у червні (інфографіка) — Finance.ua

Скільки платитимемо за газ у червні (інфографіка) Сьогодні 11:03 — Енергетика

Скільки платитимемо за газ у червні (інфографіка)

Газопостачальні компанії не змінили цінники на «блакитне паливо» для побутових споживачів. Свої пропозиції на перший місяць літа оприлюднили 12 постачальників.

Про це повідомляє Газправда.

Як і в два попередні сезони, вартість кубометра газу, залежно від постачальника, коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

Переважній більшості українських побутових споживачів (98%, або 12 млн домогосподарств) газ наразі постачає Нафтогаз України. Його ціна — 7,96 грн за кубометр — діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Нагадаємо, 31 травня Кабмін підвищив вартість електрики для побутових споживачів більш ніж на 60%. Тариф буде єдиним, хоча раніше у Міненерго заявляли, що він буде диференційованим залежно від рівня споживання.

Останній рік українці платили 2,64 грн/кВт-год, незалежно від рівня споживання.

Тепер один кіловат коштуватиме дорожче на 63,6% - 4,32 грн для індивідуальних та колективних побутових споживачів.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів схвалив проект змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку. Пропозицію ще має ухвалити Верховна Рада. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук: «Законопроект має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС».



Україна планує запустити електронну систему акцизного оподаткування у 2026 році для боротьби з тіньовим ринком алкоголю та тютюну, який у 2022 році призвів до збитків у розмірі понад 27 мільярдів гривень через несплату податків.



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