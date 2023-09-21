Україна внаслідок повномасштабної війни рф втратила близько 80% вітрогенерації — Finance.ua

Україна внаслідок повномасштабної війни рф втратила близько 80% вітрогенерації Вчора 00:40 — Енергетика

Україна внаслідок повномасштабної війни рф втратила близько 80% вітрогенерації

Міністр енергетики України Галущенко повідомив, що через російське повномасштабне вторгнення Україна втратила близько 80% вітрової генерації.

Про це Галущенко розповів в ефірі Українського радіо, передає Урядовий портал

«Більшість вітрових станцій розташовані на півдні країни, де є для цього відповідні кліматичні умови — передусім необхідна швидкість вітру. На жаль, сьогодні ця частина території тимчасово окупована, і практично вся вітрова генерація втрачена», — пояснив міністр.

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Попри це, він поінформував, що у Миколаївській області цьогоріч запустили вітрову станцію, яка додала у систему 114 МВт.

За словами Галущенка, шельфи Чорного та Азовського морів мають найбільший потенціал розвитку вітрогенерації, але під час війни можливості їх освоювати немає. Водночас міжнародні компанії зацікавлені в інвестиціях у розвиток вітрової генерації в Україні.

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«Але ми вже маємо величезну кількість зацікавлених компаній зі всього світу, які прийдуть саме у вітрову генерацію України після нашої перемоги. Ми підтримуємо постійні комунікації з нашими партнерами, які із задоволенням готові приходити в Україну, у вітрову генерацію, потенціал якої ми оцінюємо близько в 140 ГВт електроенергії», - підсумував Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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