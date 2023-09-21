Україна внаслідок повномасштабної війни рф втратила близько 80% вітрогенерації — Finance.ua
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Україна внаслідок повномасштабної війни рф втратила близько 80% вітрогенерації

Енергетика
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Україна внаслідок повномасштабної війни рф втратила близько 80% вітрогенерації
Україна внаслідок повномасштабної війни рф втратила близько 80% вітрогенерації
Міністр енергетики України Галущенко повідомив, що через російське повномасштабне вторгнення Україна втратила близько 80% вітрової генерації.
Про це Галущенко розповів в ефірі Українського радіо, передає Урядовий портал.
«Більшість вітрових станцій розташовані на півдні країни, де є для цього відповідні кліматичні умови — передусім необхідна швидкість вітру. На жаль, сьогодні ця частина території тимчасово окупована, і практично вся вітрова генерація втрачена», — пояснив міністр.
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Попри це, він поінформував, що у Миколаївській області цьогоріч запустили вітрову станцію, яка додала у систему 114 МВт.
За словами Галущенка, шельфи Чорного та Азовського морів мають найбільший потенціал розвитку вітрогенерації, але під час війни можливості їх освоювати немає. Водночас міжнародні компанії зацікавлені в інвестиціях у розвиток вітрової генерації в Україні.
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«Але ми вже маємо величезну кількість зацікавлених компаній зі всього світу, які прийдуть саме у вітрову генерацію України після нашої перемоги. Ми підтримуємо постійні комунікації з нашими партнерами, які із задоволенням готові приходити в Україну, у вітрову генерацію, потенціал якої ми оцінюємо близько в 140 ГВт електроенергії», - підсумував Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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