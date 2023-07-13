Україна та Данія розпочинають співпрацю у сфері вітрової енергетики — Finance.ua

Україна та Данія розпочинають співпрацю у сфері вітрової енергетики Сьогодні 10:39 — Енергетика

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Данія в Україні Олє Егбергом Міккельсеном.

Під час зустрічі сторони обмінялися оригіналами Меморандуму про розширення енергетичного партнерства в галузі вітрової генерації, підписаного наприкінці квітня 2023 року в онлайн-режимі міністрами енергетики обох країн.Г

Герман Галущенко подякував Данії за підтримку енергетичного сектору України — надану гуманітарну допомогу, а також внесок Королівства до Фонду енергетичної підтримки України, створеного спільно із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

«Ми дякуємо Данії, яка стала першим донором Фонду і показала приклад іншим країнам. Цей інструмент уже довів свою ефективність — за кошти, залучені через Фонд, ми маємо змогу закуповувати обладнання, яке потрібне для відновлення української енергетичної інфраструктури, що продовжує зазнавати прицільних російських атак», — зазначив міністр.Очільник Міненерго також наголосив на ефективній співпраці з данською стороною у реалізації проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури Миколаївщини.

Герман Галущенко наголосив, що Енергетична стратегія України до 2050 року передбачає стрімкий розвиток вітрової енергетики, яка має забезпечити децентралізовану та стійку генерацію в майбутньому. І співробітництво з Данією у відповідній сфері відіграє важливу роль для досягнення поставлених цілей.Під час зустрічі сторони обговорили напрямки подальшої співпраці щодо реалізації положень Меморандуму про розширення енергетичного партнерства в галузі вітрової енергетики. Перший етап співпраці включатиме прискорене дослідження потенціалу української офшорної вітрової енергетики Світовим банком і Данським технічним університетом (DTU Wind) до вересня 2023 року.

«Данія є одним зі світових лідерів у вітровій енергетиці. І, згідно з Меморандумом, Україна буде використовувати данський досвід при відбудові нашої енергосистеми. Йдеться і про офшори, і оншори, зокрема для досягнення цілей децентралізації генерації», — зазначив міністр.

Галущенко наголосив на значному потенціалі розвитку офшорної генерації в акваторії Чорного і Азовського морів, підкресливши перспективи співпраці, зокрема на рівні приватного сектору. Також на зустрічі сторони підтвердили наміри спільно працювати над прискоренням енергетичного переходу відповідно до цілей та пріоритетів розвитку енергетики обох країн.

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