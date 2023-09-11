Україна та Німеччина мають намір побудувати вітрову електростанцію навколо ЧАЕС — Finance.ua
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Україна та Німеччина мають намір побудувати вітрову електростанцію навколо ЧАЕС

Енергетика
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Україна та Німеччина мають намір побудувати вітрову електростанцію навколо ЧАЕС
Україна та Німеччина мають намір побудувати вітрову електростанцію навколо ЧАЕС
Україна та Німеччина підписали декларацію про наміри побудувати навколо Чорнобильської АЕС вітрову електростанцію.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал ARD.
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у рамках візиту в Україну 11 вересня відвідала електропідстанцію в 50 кілометрів від Києва. Станцію потіжністю 2000 мегават кілька разів уражали російські ракети та безпілотники-камікадзе іранського походження. Частини об'єктів були зруйновані та згодом відбудовані. Зараз підстанцію огородили сітками для перехоплення низьколітаючих дронів.
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Під час візиту Бербок, порушила тему розвитку в Україні відновлювальної енергетики. Зокрема, вона вважає за доцільне побудувати вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС.
На зустрічі в Мінприроди України було підписано відповідну декларацію про наміри.
У МЗС ФРН зазначили, що минулої зими відбулося понад 1,5 тисячі атак на енергетичну інфраструктуру України, отже в центрі уваги візиту глави відомства до Києва є заходи щодо забезпечення та захисту постачання населення, особливо взимку.
Наприкінці 2022 року Німеччина зробила найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України — 130 млн євро.
За матеріалами:
Економічна Правда
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